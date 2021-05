Craig Federighi commence à témoigner dans l’affaire Apple contre Epic, se concentre sur la sécurité de l’iPhone

Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, a maintenant pris la parole et témoigne dans la bataille juridique en cours de la société avec Epic. Apple a déclaré que le témoignage de Federighi se concentrera fortement sur la sécurité, soulignant les efforts déployés par Apple pour protéger ses utilisateurs.

Dans un dossier, Apple a déclaré que le témoignage de Federighi couvrirait: le système d’exploitation iOS, la concurrence à laquelle Apple fait face, ainsi que l’investissement et les efforts d’Apple pour lutter contre les logiciels malveillants, les logiciels espions et d’autres problèmes liés à la sécurité des applications et à la protection des utilisateurs des appareils iOS. Federighi est vice-président senior chez Apple depuis 2012.

Cela fait partie des efforts d’Apple pour mettre en évidence le travail qu’il fait pour protéger les utilisateurs avec l’App Store, par opposition à l’ouverture de l’iPhone à des magasins d’applications alternatifs. L’un des objectifs d’Epic avec cette affaire est de forcer Apple à autoriser les magasins d’applications alternatifs.L’objectif de Federighi est donc de mettre l’accent sur la sécurité de l’iPhone et de l’App Store et d’expliquer comment cela pourrait changer si Epic l’emportait.

Dans ses premières minutes sur le stand aujourd’hui, Federighi a noté que l’écosystème iOS est une cible beaucoup plus grande et plus lucrative pour les mauvais acteurs que le Mac. En fait, Federighi a déclaré que la base d’appareils actifs du Mac était un dixième de la taille de la base d’installation active d’iOS. Pour le contexte, iOS compte plus d’un milliard d’appareils actifs.

«Les iPhones sont des cibles très attractives. Ce sont des appareils très personnels qui vous accompagnent tout le temps. Ils ont certaines de vos informations les plus personnelles: vos contacts, vos photos, mais aussi d’autres choses », a déclaré Federighi lors de son témoignage. «Ils ont des caméras dessus, des microphones et ils sont capables de connaître votre emplacement.

Federighi est prévu pour deux heures d’interrogatoire par les avocats d’Apple et une heure de contre-interrogatoire par les avocats d’Epic. Selon le calendrier actuel, le PDG d’Apple, Tim Cook, prendra la parole vendredi. Il est prévu pour une heure d’interrogatoire et 30 minutes de contre-interrogatoire.

Nous mettrons à jour cet article avec plus de notes et d’observations tirées du témoignage de Federighi.

