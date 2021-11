Craig Federighi d’Apple déclare que le chargement latéral sur iPhone ouvrirait les vannes aux logiciels malveillants

Le chef de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, a exprimé aujourd’hui son opposition à une disposition de la loi européenne sur les marchés numériques qui obligerait l’iPhone à autoriser le téléchargement d’applications en dehors de l’App Store.



S’exprimant lors de la conférence Web Summit au Portugal, Federighi a déclaré que le chargement latéral entraînerait l’ouverture de « portes d’accès » aux logiciels malveillants.

Federighi a déclaré que bien que la loi sur les marchés numériques ait une « mission admirable » de promouvoir la concurrence et de garantir que les utilisateurs aient le choix, il pense que la disposition exigeant une mise à l’écart serait un « pas en arrière » qui enlèverait à un utilisateur le choix d’une « plate-forme plus sécurisée ». » dans iOS par rapport à Android.

« En tant qu’ingénieur qui souhaite que l’iPhone reste aussi sécurisé que possible pour nos utilisateurs, il y a une partie qui m’inquiète, et c’est la disposition qui obligerait l’iPhone à autoriser le chargement latéral », a déclaré Federighi. « Au nom de donner aux utilisateurs plus de choix, cette disposition priverait l’utilisateur de son choix d’une plate-forme plus sécurisée. »

Federighi a répondu à une suggestion commune selon laquelle Apple devrait au moins donner aux utilisateurs la possibilité d’autoriser le chargement latéral, arguant que même si les utilisateurs n’ont pas l’intention de le faire, ils pourraient être « systématiquement contraints ou dupés à le faire ».

De nombreux points de discussion de Federighi étaient ceux qu’Apple avait déjà abordés dans un document détaillé partagé le mois dernier.

Une rediffusion de l’apparition de Federighi est disponible sur LinkedIn.

