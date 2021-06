Craig Federighi détaille les fonctionnalités de confidentialité iCloud Private Relay et iOS 15 dans une nouvelle interview

Lors de la keynote de la WWDC21, Apple a dévoilé les prochaines étapes en matière de confidentialité sur iOS 15, iPadOS 15 et macOS 12 Monterey. Dans une nouvelle interview, le vice-président de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, a détaillé la fonctionnalité iCloud Private Relay et plus encore.

Cette nouvelle fonction fonctionne comme un VPN qui permet aux utilisateurs de se connecter à pratiquement n’importe quel réseau et de naviguer avec Safari de manière plus sécurisée et privée. Selon Apple, cela garantit que le trafic sortant de l’appareil est crypté afin que personne ne puisse l’intercepter et le lire.

À Fast Company, Federighi a parlé de cette nouvelle fonctionnalité, ainsi que de la politique de transparence du suivi des applications introduite avec iOS 14.5.

« Les incitations à ‘l’innovation’ dans le monde de l’exploitation sont élevées, et il y a donc beaucoup de progrès dans l’art du suivi ; beaucoup de progrès dans les arts des exploits de sécurité. Et donc, dans les deux domaines, nous pensons qu’il va continuer à y avoir un jeu du chat et de la souris. Nous pensons que nous apportons beaucoup d’outils à ce combat, et nous pouvons largement garder une longueur d’avance et protéger nos clients. Mais c’est quelque chose que nous reconnaissons comme une bataille que nous mènerons pour les années à venir.

Cette fonctionnalité fait partie d’un nouveau service introduit par Apple lors de la WWDC21. iCloud+ offre aux abonnés iCloud existants trois nouvelles fonctionnalités de confidentialité : Hide My Email, une extension de HomeKit Secure Video et iCloud Private Relay.

La différence entre iCloud Private Relay et les autres VPN réside dans le fait que même Apple ne sait pas ce que vous faites lorsque vous y êtes connecté :

On voulait prendre ça [trust evaluation] complètement hors de l’équation en ayant une architecture à double saut », dit-il. « Nous espérons que les utilisateurs croient en Apple comme un intermédiaire digne de confiance, mais nous ne voulions même pas que vous ayez à nous faire confiance. [because] nous n’avons pas cette capacité de rechercher simultanément votre IP et la destination où vous allez – et c’est contrairement aux VPN,

Dans l’interview, Federighi parle également de la politique de transparence du suivi des applications. Bien qu’il ne partage pas le nombre de personnes qui optent ou désactivent cette fonction, il pense qu’Apple a réussi « non pas à travers le prisme du taux d’inscription ou de désinscription, mais du fait que les utilisateurs ont le choix ».

« La clé pour nous est que les utilisateurs aient le choix », explique-t-il. « Vous savez, que ce soit 50/50 ou 95/5 ou 5/95 – tout va bien si cela représente ce que l’utilisateur voulait réellement ; qu’ils avaient la possibilité d’évaluer cette décision et de prendre la décision qui leur convenait. Nous voyons donc certainement le succès non pas à travers le prisme du taux d’inscription ou de désinscription, mais du fait que les utilisateurs ont le choix. »

