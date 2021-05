Craig Federighi dit que le Mac a un problème de malware “ inacceptable ”

Comme détaillé plus tôt cet après-midi, Craig Federighi témoigne actuellement lors du procès Apple contre Epic. Tout en étant interrogé par les avocats d’Apple, Federighi a fait quelques commentaires intéressants sur la sécurité, notant en particulier que le Mac a actuellement un niveau de malware qu’Apple «ne trouve pas acceptable».

L’un des objectifs de Federighi est de peindre l’écosystème iPhone, y compris l’App Store et le manque de prise en charge du chargement latéral, comme un environnement sécurisé et fiable pour les utilisateurs. Pour ce faire, il semble qu’une partie de la stratégie de Federighi consiste à jeter le Mac sous le bus.

La juge Yvonne Gonzalez Rogers, qui préside l’affaire Epic contre Apple, a demandé à Federighi pourquoi le Mac pouvait avoir plusieurs magasins d’applications, mais pas l’iPhone. «Il est régulièrement exploité sur Mac», a expliqué Federighi. «IOS a établi une barre considérablement plus élevée pour la protection des clients. Le Mac n’atteint pas cette barre aujourd’hui. »

«Aujourd’hui, nous avons un niveau de malwares sur Mac que nous ne trouvons pas acceptable», a ajouté Federighi.

Le dirigeant d’Apple a également cité Android comme un autre exemple de plate-forme avec plusieurs magasins d’applications qui souffre de problèmes de sécurité. «Il est bien compris dans la communauté de la sécurité qu’Android a un problème de malware», a-t-il expliqué. «Jusqu’à présent, iOS a réussi à garder une longueur d’avance sur le problème des logiciels malveillants.»

L’analogie de Federighi est que le Mac est comme une voiture:

Le Mac est une voiture. Vous pouvez le sortir de la route si vous le souhaitez et vous pouvez conduire où vous le souhaitez. C’est ce que vous vouliez acheter. Il y a un certain niveau de responsabilité requis. Avec iOS, vous vouliez acheter quelque chose où les enfants peuvent utiliser un appareil iOS et se sentir en sécurité. C’est vraiment un produit différent.

Federighi a ajouté qu’Apple joue essentiellement “un jeu sans fin de taupe” avec des logiciels malveillants sur le Mac et doit bloquer “de nombreuses instances” d’infections qui peuvent affecter “des centaines de milliers de personnes” chaque semaine. Depuis mai dernier, Federighi a déclaré qu’il y avait eu 130 types de logiciels malveillants pour Mac, et l’un d’entre eux avait infecté 300 000 systèmes.

Lorsqu’on lui a demandé si le Mac était une plate-forme sûre, Federighi a expliqué qu’en termes de «périphériques de classe PC», le Mac était «le plus sûr possible».

S’il est utilisé correctement, tout comme cette voiture, si vous savez comment conduire une voiture et obéissez au code de la route et êtes très prudent, oui. Sinon, quelques membres de ma famille ont attrapé des logiciels malveillants sur leur Mac, mais en fin de compte, je pense qu’un Mac peut être utilisé en toute sécurité.

Lorsqu’on lui a demandé si le chargement latéral affecterait la sécurité sur iOS, Federighi a déclaré que les choses changeraient «radicalement». Aucun examen de la politique humaine ne pourrait être appliqué car si le logiciel pouvait être signé par des personnes et téléchargé directement, vous pourriez mettre en place une application non sécurisée et personne ne vérifierait cette politique », a-t-il déclaré.

