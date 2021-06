Craig Federighi et Greg Joswiak rejoignent « The Talk Show » pour discuter de la WWDC21, de l’iPadOS 15, etc.

Traditionnellement à la WWDC chaque année, le blogueur Apple John Gruber a la chance de s’asseoir avec un ou plusieurs dirigeants d’Apple sur son podcast The Talk Show pour une interview sur les annonces de la semaine. Cette année, Gruber est rejoint par les dirigeants d’Apple Craig Federighi et Greg Joswiak pour approfondir l’iOS et l’iPadOS 15, les nouvelles fonctionnalités de confidentialité et bien plus encore.

L’une des fonctionnalités annoncées à la WWDC s’appelle Mail Privacy Prevention, qui aide à protéger votre vie privée en empêchant les expéditeurs d’e-mails d’apprendre des informations sur votre activité de messagerie. Au cours de l’entretien avec Gruber, le vice-président principal du marketing d’Apple, Joswiak, a expliqué que cette nouvelle fonctionnalité fait partie de l’objectif d’Apple visant à offrir aux utilisateurs « la transparence et le contrôle » en matière de confidentialité :

« La plupart des utilisateurs n’avaient aucune idée que cet e-mail qu’ils ouvraient n’indiquait pas seulement à l’expéditeur qu’ils avaient ouvert, mais renvoyait également leur adresse IP. Ce qui, encore une fois, leur a permis d’ajouter potentiellement cela à d’autres activités qu’ils faisaient en ligne. Pour nous, c’est aussi simple que ça. Nous voulons de la transparence et du contrôle.

Federighi a également expliqué qu’en plus de la fonctionnalité iCloud Private Relay qui fait partie d’iCloud +, il existe une nouvelle fonctionnalité intégrée à Safari pour masquer votre adresse IP des trackers. Cette fonctionnalité est disponible pour tous ceux qui utilisent Safari, qu’ils soient ou non abonnés à iCloud+ :

« Il y a maintenant une utilisation intégrée à Safari, que vous utilisiez ou non iCloud +, où votre contact avec les trackers connus se fait via le relais. Vous contactez CNN.com, disons, et disons que CNN.com inclut des références à des trackers connus et qu’ils tentent de faire des accès. Safari par défaut, dans le cadre de la prévention intelligente du suivi, utilise désormais le relais pour s’assurer que votre adresse IP ne sort pas dans ces demandes de suivi. C’est pour tous ceux qui utilisent Safari. Ensuite, avec iCloud+, vous avez ce niveau supplémentaire de tout votre autre trafic sur Safari qui passe par le relais multi-sauts.

Gruber a également demandé à Federighi pourquoi iCloud Private Relay est différent d’un VPN traditionnel. Federighi a expliqué que cela se résume à la technologie à deux sauts d’Apple :

« Avec iCloud Private Relay, nous utilisons une solution à deux sauts qui garantit qu’aucune entité, pas même Apple, ne voit à la fois qui vous êtes et ce que vous naviguez. Il y a un saut de cryptage qui va à Apple, où vous allez est crypté. Nous transmettons cela à quelqu’un d’autre, qui maintenant ne sait pas qui vous êtes, mais il sait où vous allez et il achemine le trafic. Donc, les deux sauts ont des informations différentes et ils ne sont pas joints ensemble.

Concernant la nouvelle interface multi-tâches dans iPadOS 15, Federighi a donné une réponse très intéressante sur la façon dont Apple s’est concentré cette année sur la fourniture de « miettes de pain » aux utilisateurs dans l’interface pour rendre les choses plus détectables :

« Lorsque nous avons effectué la précédente série de multitâches, c’était aussi le moment où le glisser-déposer était vraiment omniprésent dans le système. Donc, un tas de choses convergeaient pour nous, où nous sortions le dock où vous pouviez accéder aux applications et nous faisions glisser-déposer car quelque chose pouvait devenir un moyen dominant d’interagir avec l’iPad. Nous nous sommes donc beaucoup appuyés sur cela, mais vous avez certainement raison de dire que le glisser-déposer est essentiellement une capacité cachée. Il n’y a rien là-bas qui dit « faites glisser ceci ici pour faire cela ». Cette année, nous nous sommes vraiment concentrés sur le fait de dire : « assurez-vous qu’il y a ces miettes de pain à chaque étape de l’opération. » Il y avait des cas dans notre ancienne conception où vous pouviez faire quelque chose dans une direction essentiellement, puis le retour, il y avait comme une rupture dans la symétrie. C’était comme difficile de repartir comme on s’y attend. Nous avons pu éclaircir tout cela. Et nous avons également présenté cette nouvelle idée pour nous appelée l’étagère, qui vous donnait un endroit si vous travailliez sur quelque chose, avait une fenêtre là-haut, où vous pouviez faire glisser un brouillon là-bas et y revenir plus tard. Quelque chose que nous n’avons trouvé que dans l’expérience est à un moment donné que j’ouvrirais quelques espaces ou fenêtres séparés Safari. Ou j’ouvrais de longs messages Mail que je voulais lire dans des fenêtres séparées. Ensuite, ils étaient hors de vue, hors de l’esprit. Je les perdrais complètement de vue. L’étagère joue ce grand rôle, vous lancez Safari, elle vous montrera la dernière fenêtre Safari à laquelle vous avez accédé, mais elle vous montrera également en bas toutes les autres que vous avez ouvertes. Encore une fois, c’est une miette de pain visuelle, une présence d’esprit sur ce qui est là. Enfin, très honnêtement, c’est quelque chose que nous voulions faire depuis environ quatre ans maintenant. Dans la vue d’ensemble multitâche où vous voyez toutes vos applications dans la grille, le fait de pouvoir simplement manipuler le couplage, c’est l’une de ces choses que vous pouvez voir, pourquoi ne pas simplement pouvoir le faire directement dans la vue d’ensemble. Je pense que c’est vraiment puissant.

Enfin, sur certains des récents refoulements qu’Apple a reçus des développeurs au milieu du procès Epic, des escroqueries sur l’App Store, et plus encore, Federighi a déclaré :

« Honnêtement, je suis dérouté par ça. Comme j’espère que vous le savez, mon équipe et moi-même et tous ceux avec qui je traite avec Apple pensons qu’il existe une relation symbiotique absolue. Ce sur quoi mes équipes travaillent toute l’année, ce sont des plateformes pour les développeurs. Honnêtement, je ne comprends pas. Comme vous le dites, c’est une période intéressante et il y a beaucoup de choses amusantes dans l’air. Rien n’a changé ici, je peux le dire. Nous aimons nos développeurs et ils expliquent en grande partie pourquoi nous faisons ce que nous faisons tous les jours ici. C’est honnêtement un peu bizarre, une partie de ce que j’ai lu dernièrement. J’espère qu’il s’agira d’un point de vue minoritaire car il n’est certainement pas fondé dans la réalité.

“Et si nous étions ici en personne, nous aurions également cette conversation avec Marco”, a ajouté Joswiak.

L’interview complète, qui a été tournée à distance en raison de la WWDC virtuelle de cette année, est disponible pour regarder sur YouTube dans son intégralité. Découvrez-le ci-dessous. Craig Federighi s’est également assis avec une poignée d’autres YouTubers pour des interviews de courte durée, que nous avons rassemblées ici.

