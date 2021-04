Craig Federighi parle de la transparence du suivi des applications et du refoulement dans une nouvelle interview

Apple a officiellement rendu public iOS 14.5 et App Tracking Transparency. Parallèlement à cette publication, le vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, s’est entretenu avec Joanna Stern du Wall Street Journal pour discuter de la transparence du suivi des applications et de ses implications sur les utilisateurs et les annonceurs.

Federighi a souligné dans l’interview que l’objectif de la transparence du suivi des applications est simplement de donner aux utilisateurs le choix du partage de leurs données utilisateur. Les abus de données personnelles, a expliqué Federighi, peuvent aller de «effrayants à dangereux».

«Nous voulons vraiment donner le choix aux utilisateurs», m’a confié Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple dans une interview vidéo exclusive. «Ces appareils font si intimement partie de nos vies et contiennent tellement de ce que nous pensons, où nous sommes allés et avec qui nous avons été que les utilisateurs méritent et ont besoin de contrôler ces informations.» Il a ajouté: “Les abus peuvent aller de l’effrayant au dangereux.”

La transparence du suivi des applications devait initialement être publiée dans le cadre d’iOS 14 l’automne dernier, mais Apple a retardé le déploiement pour donner aux développeurs plus de temps pour se préparer. Malgré ce retard, Federighi a déclaré au WSJ qu’Apple était toujours convaincu que la transparence du suivi des applications était la bonne chose à lancer.

«Ce n’était pas surprenant pour nous d’entendre que certaines personnes allaient repousser cela, mais en même temps, nous étions tout à fait convaincus que c’était la bonne chose», a déclaré M. Federighi. Bien que le déploiement de la fonctionnalité ait été retardé, M. Federighi a déclaré que cela n’était pas dû à un retour de bâton, mais parce qu’Apple devait s’assurer que les développeurs d’applications pouvaient se conformer lorsqu’un utilisateur se désengageait du suivi. M. Federighi a déclaré qu’Apple avait travaillé dur sur la clarté des invites et avait créé des outils publicitaires respectueux de la vie privée pour les développeurs. «Les gens ont leur propre sens de la vie privée et à quel point c’est important pour eux», a déclaré M. Federighi. «Nous prendrons donc tous nos décisions personnelles.»

Le rapport complet du Wall Street Journal vaut bien une lecture et peut être trouvé ici. Vous pouvez également en savoir plus sur la transparence du suivi des applications dans notre pratique détaillée ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: