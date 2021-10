Craig Federighi participera au Web Summit 2021

Web Summit est une conférence annuelle considérée comme l’un des plus grands événements technologiques au monde. Cette année, le Web Summit 2021 aura lieu à Lisbonne, au Portugal, à partir du 1er novembre – et l’un des invités n’est autre que le vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi.

Selon le calendrier de l’événement, Federighi parlera de « la confidentialité des utilisateurs et de la sécurité des produits » le mercredi 3 novembre. Malheureusement, il n’y a pas de détails supplémentaires sur ce à quoi s’attendre de cette « Apple Keynote », comme l’appelle le site Web du Sommet 2021.

En plus de Craig Federighi, d’autres dirigeants et personnalités participeront à la conférence de cette année, notamment Jen Wong, COO de Reddit, Alexa Tom Taylor, vice-présidente directrice générale des médias d’Amazon, Nancy Dubuc et même l’actuel président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

L’événement, comme vous pouvez le deviner, mène à des discussions sur ce à quoi s’attendre dans l’avenir de la technologie.

À une époque de grande incertitude pour de nombreuses industries et, en fait, le monde lui-même, nous rassemblons les fondateurs et PDG d’entreprises technologiques, de startups à croissance rapide, de décideurs politiques et de chefs d’État pour poser une question simple : où aller ensuite ?

Vous trouverez plus de détails sur le Web Summit 2021 sur le site Web officiel de la conférence.

H/T : iFeed.PT

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :