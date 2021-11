Craig Federighi se prononce avec véhémence contre le chargement latéral de l’iPhone dans le discours du Web Summit : « Le chargement latéral est le meilleur ami d’un cybercriminel »

Le mois dernier, il a été annoncé que le vice-président senior d’Apple, Craig Federighi, participerait et prendrait la parole au Web Summit 2021, qui a lieu à Lisbonne, au Portugal. Dans un discours prononcé aujourd’hui, Federighi s’est prononcé avec véhémence contre une législation qui pourrait obliger Apple à ouvrir l’iPhone au chargement latéral…

La législation du Digital Markets Act a été dévoilée pour la première fois en décembre dernier dans l’UE, et elle pourrait entraîner des changements majeurs pour l’App Store et les applications propriétaires préinstallées sur l’iPhone. Le DMA en Europe obligerait Apple à autoriser le chargement latéral sur l’iPhone, entre autres changements.

Comme vous pouvez vous y attendre, Federighi a noté à plusieurs reprises qu’iOS est beaucoup moins sujet aux logiciels malveillants et autres attaques qu’Android. Il a même directement affiché une diapositive indiquant qu’il y avait « 5 millions d’attaques Android par mois », selon une étude de sécurité. Pendant ce temps, Apple utilise un examen humain des applications et une approche de point de distribution unique pour limiter les logiciels malveillants.

Federighi a fait référence à plusieurs reprises à une analogie avec une maison pendant l’événement. Il a comparé l’achat d’un iPhone à l’achat d’une « grande maison avec un très bon système de sécurité », mais une nouvelle loi est ensuite adoptée qui vous oblige à affaiblir la sécurité de votre maison.

« La maison sûre que vous avez choisie a maintenant une faille fatale dans son système de sécurité, et les cambrioleurs sont vraiment doués pour l’exploiter », a déclaré Federighi.

L’exécutif d’Apple a également averti que la législation intervient car il n’y a « jamais eu plus de cybercriminels » déterminés à accéder aux informations privées sur votre iPhone. « Le chargement latéral est le meilleur ami d’un cybercriminel », a déclaré Federighi. « Et exiger cela sur iPhone serait une ruée vers l’or pour l’industrie des logiciels malveillants. »

«En tant qu’ingénieur qui souhaite que l’iPhone reste aussi sécurisé que possible pour nos utilisateurs, il y a une partie qui m’inquiète et c’est la disposition qui obligerait l’iPhone à autoriser le chargement latéral. Au nom de donner aux utilisateurs plus de choix, cette disposition priverait les consommateurs du choix d’une plate-forme plus sécurisée. Tout cela arrive à un moment où les gens conservent plus d’informations personnelles et sensibles que jamais sur leur iPhone. Et je peux vous dire qu’il n’y a jamais eu de cybercriminels aussi déterminés à mettre la main dessus. »