Craig The Brute de Halo Infinite a maintenant une barbe

Il semble que 343 Industries ait tenu sa promesse de mettre à jour le personnage mème de Halo Infinite, Craig the Brute. Dans les dernières séquences de campagne publiées lundi, une Brute qui semble être Craig peut être vue – et il a une barbe cette fois-ci.

À 2:49 dans la nouvelle démo de la campagne, Master Chief combat une Brute venant en sens inverse, qui fait tomber son casque et révèle un nouveau look pour Craig. Nous ne sommes pas sûrs à 100% qu’il s’agit bien de Craig – ou si Craig fait référence à toutes les Brutes ou à une en particulier – mais le patron de Halo, Joseph Staten, a taquiné avec insolence que Craig ferait une apparition dans la vidéo.

Lecture en cours : bande-annonce de présentation de la campagne Halo Infinite

Bonjour Craig

Le mème Craig the Brute découle de la démo de la campagne Halo Infinite de juillet 2020 pour laquelle les fans ont exprimé leur mécontentement. Craig est devenu le symbole des graphismes ternes du jeu. Microsoft a promis que l’apparence de Craig s’améliorerait, et il semble que ce soit le cas.

Dans d’autres nouvelles, les fans pensaient avoir repéré une sorte d’éclat pour le chef de guerre banni Escharum, mais John Junyszek de 343 a souligné que les nouveaux looks de l’ennemi sont CG et non dans le moteur. Pourtant, Junyszek a taquiné que d’autres nouvelles étaient à venir, disant aux fans de « garder [their] les yeux écarquillés. »

Hé Rhys – juste pour dissiper la confusion et définir les attentes, l’Escharum sur la gauche n’est pas dans le moteur. Gardez les yeux ouverts pour en savoir plus sur les deux 👍 – John Junyszek (@Unyshek) 25 octobre 2021

Les nouvelles séquences de la campagne de Halo Infinite ont été reçues beaucoup plus positivement que la vitrine de juillet 2020, beaucoup commentant que le jeu a fière allure et semble bien se porter. La sortie des nouvelles images intervient moins de deux mois avant le lancement de Halo Infinite le 8 décembre.

Dans un grand changement pour la série, la campagne et le multijoueur sont des produits distincts et autonomes. La campagne est un jeu à 60 $, tandis que le multijoueur est gratuit. Les deux sont également inclus avec Game Pass.

