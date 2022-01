Craig Thomas, co-créateur de « How I Met Your Mother », rend hommage à Bob Saget après sa mort à 65 ans

Le co-créateur de How I Met Your Mother, Craig Thomas, a rendu hommage à la star de Full House Bob Saget, décédé dimanche à 65 ans. Saget a été le narrateur de How I Met Your Mother pendant toute sa diffusion, exprimant une version plus ancienne de Ted Mosby de Josh Radnor. Thomas, qui a créé le spectacle avec Carter Bays, a qualifié Saget de « drôle, émouvant et gentil » et s’est senti chanceux d’avoir travaillé avec lui.

« Son rôle sur HIMYM était une voix dans le futur, revenant sur toute la complexité de la vie avec le sourire, et c’est ainsi que je me souviendrai toujours de lui », a écrit Thomas sur Twitter. « Pour dire ce que je suis sûr que beaucoup d’autres disent aussi : Bob a fait tout son possible pour soutenir un organisme de bienfaisance qui collecte des fonds pour la recherche sur l’état de santé de mon fils et a toujours été là pour moi année après année, il était de tout cœur et un philanthrope par nature. »

Thomas et Bays ont choisi Saget pour exprimer le futur Ted parce qu’il y avait « quelque chose de si doux, de connaisseur et de réconfortant dans sa voix, et cela combiné à la rapidité de son esprit n’est qu’une forme rare de beauté », a écrit Thomas. Il a poursuivi en notant qu’ils « aimaient l’idée de Future You disant à Past You que tout ira bien, les hauts… les bas… vous vous en sortirez… merci de nous l’avoir dit Bob… et nous faire sentir que c’est vrai. » Thomas a terminé son hommage en écrivant simplement : « Tu nous manqueras tellement. »

Saget n’a jamais été crédité pour son travail sur HIMYM. Dans une interview avec AL.com l’année dernière, Saget a déclaré qu’il avait obtenu le poste après que la productrice exécutive Pamela Fryman l’ait appelé alors qu’il jouait une pièce à New York. « Elle a appelé et a dit: » Écoutez, nous pensons que vous auriez raison d’être la voix de Josh Radnor « », a rappelé Saget. « Et j’ai dit : « Pourquoi ne le fait-il pas ? » ce que tout le monde demande depuis. Et la raison en était qu’ils voulaient juste qu’il ait l’air plus vieux, et les gens connaissaient ma voix, c’était une voix familière. Ils avaient aussi un autre gars en tête pour ça, et ils sont allés avec moi.

Il a également pris le travail très au sérieux et est rapidement devenu ami avec Radnor. « Nous nous aimions beaucoup et avions des philosophies similaires sur la vie, le jeu d’acteur et tout ça. Alors j’ai lu le pilote et j’ai dit: » Bien sûr, je veux faire partie de ça, Pam. C’est une foutue lettre d’amour » » a rappelé Saget.

Saget est décédé dimanche à l’hôtel Ritz-Carlton d’Orlando, en Floride, quelques heures seulement après avoir joué près de Jacksonville samedi soir. Le bureau du shérif du comté d’Orange a répondu à un appel concernant un homme qui ne répondait pas. Ils ont identifié l’homme comme étant Saget, qui a été déclaré mort sur les lieux. La cause du décès reste inconnue. Saget laisse dans le deuil son épouse Kelly Rizzo et ses trois filles.