Craig, une bague quoi qu’il arrive

Torrey Craig a maintenant 30 ans. C’est un attaquant très fort physiquement, avec un instinct de rebond et beaucoup de capacité défensive, ce qui finit par être important à cause de son sale boulot et de sa musculature. Là où le talent offensif n’arrive pas, l’énergie et le ciment arrivent. Élevé en Caroline du Sud, a joué quatre ans à l’USC Upstate avant d’émigrer pour une carrière (2014-17) en Australie et en Nouvelle-Zélande. Là, dans quatre équipes différentes, il a remporté des titres, des MVP et des prix du meilleur défenseur. Et surtout, il a remporté l’invitation des Denver Nuggets à faire partie de leur équipe de la Summer League en 2017. De là, où il a impressionné les entraîneurs de l’équipe des Rocheuses, à un contrat à double sens, beaucoup de sueur sur le terrain. League (Sioux Falls Skyforce), a fait ses débuts dans la NBA le 28 novembre 2017 et finalement un contrat de 4 millions de dollars sur deux ans à l’été 2018. À la fin, les Nuggets l’ont signé puis ont annulé une offre de qualification pour lui faire un agent libre restreint pour 2,5 millions. Alors Craig a signé avec les Bucks en novembre pour 1,6 million de dollars.

Les Bucks, dans la refonte de leur rotation pour éviter de nouveaux paris en playoffs et entourer Giannis Antetokounmpo d’un bloc assez solide (qui, convaincu, renouvelé), ont repris un joueur ayant la capacité de défendre sur tout le court et de s’occuper de étoile en avant pour un contrat minimum. Un succès apparent qui ne s’est pas reflété sur la piste : le 18 mars, il a été échangé aux Phoenix Suns pour environ 150 000 $, le minimum possible si vous voulez clôturer l’opération sans rien donner, même pas un deuxième tour de draft, en retour. Aux Suns, Monty Williams a trouvé Craig accommodé dans sa rotation en raison de ses prouesses en tant que défenseur et de sa capacité à se déplacer entre trois et quatre et à répondre aux besoins de l’équipe en cas de blessures ou de problèmes physiques.

Craig, et C’est pourquoi il fait partie des personnages de cette finale, il a disputé 18 matchs avec les Bucks et 32 ​​avec les Suns cette saison. Au total, il a en moyenne 5,5 points et 3,9 rebonds, et lors des séries éliminatoires, il a participé aux 16 matchs de l’Arizona avec une moyenne de plus de 12 minutes sur le terrain par nuit. Sa valeur était claire dans le match 6 de la finale de l’Ouest, lorsque le muscle et l’attitude des Clippers ont mis les Suns en difficulté dans la série: il a joué plus de 31 minutes et a mis la ténacité nécessaire sur une victoire déjà définitive. Maintenant, il va se battre pour le ring… ce qui est en fait garanti. C’est du moins ce qu’il devrait être, puisqu’il a joué cette saison dans les deux finalistes. Si les Suns gagnent, ce sera le leur de plein droit. Si les Bucks l’emportent, la chose normale est qu’ils le lui offrent pour avoir fait partie de la rotation de l’équipe en première partie de saison. C’est généralement le cas, bien que cela nécessite l’approbation finale des propriétaires de franchise du Wisconsin. Craig a évité le morbide et s’est limité à dire que ce qu’il veut, c’est le gagner sur la piste avec son équipe actuelle, les Phoenix Suns.

Deux joueurs ont été dans une situation similaire récemment : Dion Waiters, coupé par le Heat la saison dernière et sur la masse salariale des Lakers lorsque les Angelenos ont battu la Floride lors de la finale de la bulle, et Anderson Varejao, le cas le plus célèbre. Le centre brésilien a quitté Barcelone en 2004 pour jouer pour les Cavaliers, où il a passé douze ans (2004-16). En février 2016, il a été échangé aux Blazers et coupé. Sa destination était les Golden State Warriors, où il affrontait l’équipe de sa vie, les Cavs, lors de la fameuse Finale du grand retour (de 3-1 à 3-4). Les Cavaliers lui ont offert la bague de championnat mais il a refusé. Fait intéressant, la saison 2016-17 a commencé mais a été à nouveau coupée en février. Les Warriors lui ont offert la bague pour sa contribution au début de la saison, et dans ce cas, il a accepté.

Les Suns veulent profiter de ce que Craig a à dire sur l’intérieur de l’équipe où la saison a commencé. Avec curiosité, a joué le duel de finale avec les deux maillots cette année : Le 10 février, les Suns ont gagné 125 à 124 à Phoenix et Craig a joué 15 minutes avec les Bucks. Plus tard, et jusqu’à son transfert, il enchaîne neuf matchs sans jouer les onze suivants. Les deux équipes se sont à nouveau rencontrées, cette fois à Milwaukee, le 19 avril. Les Suns ont encore gagné par le minimum (127-128 après prolongation) et Craig a joué avec l’équipe de l’Arizona pendant 14 minutes. Ce sera son maillot maintenant contre son ancienne équipe et après quelques éliminatoires occidentales dans lesquelles il a dû vaincre, au deuxième tour, sa première franchise NBA, les Nuggets qui lui a offert sa chance il y a quatre ans.