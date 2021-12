Craig Wright est-il vraiment Satoshi Nakamoto ?

Satoshi Nakamoto est l’un des noms les plus populaires sur le marché des crypto-monnaies, ceci car il correspond au créateur de Bitcoin. Cependant, le commerçant d’origine australienne Craig Steven Wright s’est attribué le mérite de la création de Bitcoin, affirmant qu’il est Satoshi Nakamoto.

En particulier, depuis qu’une personne anonyme a publié un document aussi révolutionnaire que Bitcoin, sans donner son vrai nom, on savait que des problèmes surgiraient à cause de cela.

Qui est Craig Wright ?

Craig Steven Wright, né en 1970, est un scientifique et homme d’affaires d’origine australienne. Ceci est devenu extrêmement connu car il a été proclamé publiquement comme le créateur de Bitcoin.

En 1999, c’est lui qui a créé l’architecture et une partie du premier système de paris en ligne. Et il a également travaillé pour différentes entreprises, remplissant un rôle important dans le domaine de la cybersécurité.

De même, il s’est avéré être un véritable expert en cryptographie et même, il y a quelques années, il a lancé différents projets liés à la Blockchain. Soulignant celui où il a cherché à créer la première banque basée sur Bitcoin.

Pourquoi prétend-il être Satoshi Nakamoto ?

Fondamentalement, la déclaration de Wright sur sa prétendue paternité du pseudonyme Satoshi a eu lieu en 2016. Il a proposé des documents qui cherchaient à le soutenir.

Or, depuis cette année-là, Craig a décidé de révéler son identité, puisqu’il souhaitait clarifier certaines questions liées au Bitcoin.

Au fond, Craig Wright assure qu’il révèle son identité, car il veut clarifier certaines inconnues qui existent sur Bitcoin et que de nombreux médias ont omis d’expliquer.

Affaire Kleiman contre Wright

Maintenant, Craig Wright a eu gain de cause dans une affaire civile de Miami qui l’opposait à la famille de son défunt partenaire commercial et expert en informatique légale Dave Kleiman.

Après plus d’une semaine de délibérations, le jury était largement d’accord avec Craig Wright, un informaticien qui avait été poursuivi par la famille de son partenaire David Kleiman. #RD On vous dit : https://t.co/zptldi3Y7s – Magazine Forbes RD (@RevistaForbesRD) 7 décembre 2021

En effet, la poursuite avait été intentée par Ira Kleiman, frère de feu Dave Kleiman. Et il faisait référence à l’invention du Bitcoin. Selon Ira, le Dr Wright a non seulement inventé Bitcoin sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, mais il l’a fait en association avec Dave. Par conséquent, selon Ira, son frère avait droit à une partie des actifs de l’association.

En tout cas, le verdict vient après une délibération ardue. Dans lequel le jury s’est d’abord tourné vers la juge Beth Bloom et lui a dit qu’ils ne pouvaient s’entendre sur aucune des questions qui leur avaient été posées.

Pour sa part, le Dr Wright n’a jamais nié que Dave Kleiman ait joué un rôle dans l’invention du Bitcoin. Mais qu’il n’avait pas contribué à sa création au-delà du soutien moral.

Le jury de Miami a statué !

En effet, le jury a statué en faveur du Dr Craig Wright, sur tous les sept chefs d’accusation retenus contre lui sauf un : la conversion.

C’est-à-dire que bien que le jury ait conclu que Dave Kleiman n’avait joué aucun rôle dans le projet Satoshi Nakamoto, le Dr Wright avait exercé de manière inappropriée un contrôle sur la propriété W&K. Pour cela, ils ont attribué 100 millions de dollars à W&K.

Par conséquent, selon l’avocat de W&K : « Nous sommes extrêmement heureux que notre client, W&K Information Defence Research LLC, ait gagné 100 millions de dollars. Reflétant que Craig Wright a pris par erreur les actifs liés au Bitcoin de W&K. ‘

Est-ce vraiment Satoshi Nakamoto ?

À cet égard, Andrés Rivero, le principal avocat représentant Wright, a déclaré : « La décision prise par le jury aujourd’hui renforce ce que nous savions déjà être la vérité. Le Dr Craig Wright est Satoshi Nakamoto, le seul créateur de la technologie Bitcoin et Blockchain, et Craig Wright ne s’est pas associé à David Kleiman pour exploiter Bitcoin.

Notamment, l’identité de Satoshi Nakamoto n’aurait pas fait partie des délibérations du jury.

Fait amusant, Wright a déclaré qu’il prévoyait de faire don d’une grande partie de la fortune de Bitcoin à des œuvres de bienfaisance s’il gagnait au procès. Andrés Rivero, a reconfirmé le projet de Wright de faire don d’une grande partie de sa fortune en Bitcoin. Nous serons attentifs.

En fait, la communauté crypto surveillera désormais si Wright tient sa promesse de prouver qu’il est le propriétaire de Bitcoin. Cela donnerait du crédit à l’affirmation de Wright, faite pour la première fois en 2016, selon laquelle il est Satoshi Nakamoto.

En conclusion, Craig Wright a déclaré : « C’est un résultat remarquablement bon. Et je me sens complètement justifié. Je ne suis pas un imposteur, et je ne l’ai jamais été.

Que pensez-vous du verdict dans le procès Kleiman contre Wright ? Faites-le moi savoir dans la zone de commentaire.

Je dis au revoir avec cette phrase d’Albert Einstein : « L’esprit est comme un parachute. Il ne fonctionne que s’il est ouvert.

