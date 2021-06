Craig Wright remporte un procès forçant Bitcoin.Org à retirer le livre blanc de Bitcoin

L’autoproclamé Satoshi, Craig Wright a remporté lundi un procès décisif contre Bitcoin.org. Le jugement sommaire signifie que le créateur de Bitcoin.org, Cøbra, devra retirer le livre blanc Bitcoin sur son site. C claimsbra prétend que le procès est une raison suffisante pourquoi Bitcoin est nécessaire.

Après un an de procès et de batailles judiciaires, Craig Wright, le créateur autoproclamé de Bitcoin, a finalement remporté une petite victoire en battant Bitcoin.org dans un procès sur livre blanc lundi. Dans un jugement sommaire du juge Hodge QC, siégeant en tant que juge de la division de la chancellerie, le créateur de Bitcoin.org, alias Cøbra, devra retirer le livre blanc Bitcoin de son site Web et publier une copie de l’ordonnance de la Cour sur son site Web pendant au moins 6 mois.

Par défaut, Craig Wright a remporté le procès après que Cøbra a choisi de ne pas monter de défense affirmant qu’il « est absurde de se battre avec Craig » sur le livre blanc de Bitcoin. ONTIER, le fournisseur de services juridiques de Wright, a précédemment affirmé avoir envoyé des e-mails à Bitcoin.org leur demandant de retirer le livre blanc de Bitcoin de leur site Web car il « enfreint les droits d’auteur du Dr Wright ».

De plus, Cøbra a également été invité à payer les honoraires d’avocat de Wright estimés à 35 000 £, soit 46 800 $.

Wright et son équipe juridique représentative ont accusé Cøbra d’utiliser le livre blanc pour collecter des fonds pour le développement de Bitcoin sans aucune responsabilité vis-à-vis des fonds.

“Dr. Wright ne souhaite pas restreindre l’accès à son livre blanc », a écrit Simon Cohen, associé principal d’Ontier, à propos de la décision.

“Cependant, il n’est pas d’accord pour dire qu’il devrait être utilisé par les partisans et les développeurs d’actifs alternatifs, tels que Bitcoin Core, pour promouvoir ou autrement déformer ces actifs comme étant Bitcoin étant donné qu’ils ne prennent pas en charge ou ne s’alignent pas sur la vision de Bitcoin comme il dans son Livre blanc.

« Meilleure publicité pour Bitcoin »

Peu de temps après la décision, Cøbra s’est adressé à Twitter pour répondre, affirmant que nous étions dans un « système où la « justice » dépend de qui a le plus gros portefeuille », reflétant la victoire de Craig Wright. Cøbra est un compte pseudonyme, et des questions ont été soulevées quant à savoir s’il suivra la décision du tribunal.

« Si je refuse d’obéir à l’ordre, il est probable [that] Les FAI britanniques recevront l’ordre de bloquer [Bitcoin.org] pour violation du droit d’auteur.

Dans un autre tweet, Cøbra a accepté de payer les amendes (en Bitcoin) si Wright pouvait fournir une « première adresse », vraisemblablement celle de Satoshi. L’équipe de Trolling Wright, Cøbra, a écrit :

Heureux de payer à Craig ses frais pour l’affaire du livre blanc Bitcoin. Comment sonne un paiement BTC à l’adresse associée au bloc #9 ? https://t.co/dxMWIrnkGx – Cøbra (@CobraBitcoin) 28 juin 2021

Cøbra a en outre tweeté que la décision du tribunal était une raison suffisante pour que Bitcoin soit créé pour décentraliser le contrôle de ceux qui ont de “gros portefeuilles”. Appelant Wright “un menteur notoire” pour avoir affirmé à plusieurs reprises qu’il est Satoshi, il a déclaré que le système actuel serait mieux s’il était remplacé par “des règles appliquées par la cryptographie”.

“Je ne pense pas que vous puissiez obtenir une meilleure publicité sur *pourquoi* Bitcoin est nécessaire que ce qui s’est passé aujourd’hui”, a tweeté Cøbra.

« Les règles appliquées par la cryptographie sont bien supérieures aux règles basées sur quiconque peut dépenser des centaines de milliers de dollars devant les tribunaux. »

Le combat a commencé en janvier de cette année lorsque l’équipe juridique de Wright a envoyé des lettres demandant à bitcoin.org, bitcoin.com et bitcoincore.org de supprimer le livre blanc Bitcoin de leurs sites Web en invoquant des lois sur la violation de la propriété intellectuelle.

