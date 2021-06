Craig Wright remporte un procès pour non-conformité, Bitcoin.org doit supprimer le livre blanc Bitcoin

Le modèle n’est disponible qu’en un seul look Dyson : Dyson a lancé son aspirateur Omni-Glide en Inde, et la société a déclaré qu’il s’agissait de son premier rouleau souple omnidirectionnel. L’aspirateur a une tête allongée, équipée de deux rouleaux souples motorisés qui ramassent la poussière. Dyson a déclaré que la tête pourrait pivoter vers l’avant, […] More