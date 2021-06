Craignant les prédateurs, le Credit Suisse cherche un nouveau look ou même des sources de fusion

in

PHOTO DE DOSSIER: Le logo de la banque suisse Credit Suisse est visible dans une succursale à Berne, en Suisse

La direction du Credit Suisse est sous pression pour proposer un plan de refonte de la banque suisse frappée par un scandale qui pourrait inclure une fusion potentielle avec son rival UBS (UBSG.S), ont déclaré à . trois personnes familières avec sa pensée.

Les dirigeants de la banque craignent que le prêteur phare suisse, rendu vulnérable par les scandales, ne soit remis en cause par des investisseurs exigeant son démantèlement, ou que sa baisse de la valeur boursière en fasse une cible pour une prise de contrôle étrangère hostile, ont déclaré ces personnes.

Le nouveau président, Antonio Horta-Osorio, a annoncé un examen stratégique fin avril, disant aux investisseurs qu’il prendrait du temps pour prendre les décisions difficiles qui les attendaient.

La haute direction de la banque doit se réunir la semaine prochaine, a indiqué une source, tandis qu’une autre personne connaissant le dossier a déclaré que les hauts dirigeants souhaitaient examiner les propositions de restructuration début juillet.

La banque suisse a dû revoir ses activités après avoir perdu plus de 5 milliards de dollars dans la course au dénouement des transactions du family office Archegos. Il fait face à un barrage de poursuites judiciaires pour avoir aidé ses clients à investir 10 milliards de dollars dans des obligations émises par la société de financement de la chaîne d’approvisionnement effondrée Greensill Capital.

Les actions de la banque ont chuté de plus d’un quart depuis début mars, lorsque ses problèmes avec Greensill ont été exposés.

“Le Credit Suisse a besoin d’un accord de fusion tout de suite”, a déclaré à . une personne connaissant la pensée de la banque.

« On craint de plus en plus à Zurich que des investisseurs activistes ne les poursuivent s’ils restent immobiles. »

Certains dirigeants ont débattu de mesures telles que la scission de sa banque suisse locale pour préparer le reste de l’entreprise à une fusion, la suppression de la banque d’investissement ou la vente de ses activités de gestion d’actifs, ont déclaré deux personnes.

Un troisième a déclaré que la vente de la banque d’investissement américaine était également une option.

Les discussions de la direction sur toute restructuration sont préliminaires et bien qu’elles battent leur plein, aucune décision n’a encore été prise, ont déclaré les gens.

Credit Suisse et UBS ont refusé de commenter.

La direction de la banque a besoin d’un nouveau look au Credit Suisse, car sa position auprès des clients et en Suisse est au plus bas.

En avril, l’autorité de contrôle suisse FINMA a déclaré qu’elle avait ouvert une procédure d’exécution contre le Credit Suisse à la suite d’Archegos et qu’elle enquêterait sur les lacunes de la gestion des risques.

Les régulateurs suisses sont exaspérés par ce qu’ils considèrent comme la culture de la roue libre de la banque, a déclaré une personne ayant une connaissance directe du sujet.

La valorisation boursière réduite du Credit Suisse lui vaut une fraction de certaines des grandes banques de Wall Street, qui ont également été présentées comme des prétendants potentiels.

Mais toute prise de contrôle américaine ne serait pas bien accueillie en Suisse. Les relations entre les banques suisses et Washington ont été compromises lorsque les États-Unis ont fait pression sur elles pour qu’elles renoncent à leur strict code de confidentialité il y a plus de dix ans.

« DISPARAÎTRE DANS DES MAINS ÉTRANGÈRES »

Une fusion avec UBS serait plus acceptable, ont déclaré les gens.

“L’establishment suisse est conscient que sans une fusion nationale, le Credit Suisse disparaîtra entre des mains étrangères”, a déclaré l’une des sources.

Mais le rapprochement Credit Suisse-UBS aurait une position dominante sur le marché suisse, une inquiétude pour les régulateurs qui pourraient aussi exiger qu’un groupe combiné renforce son capital.

Le Credit Suisse pourrait scinder sa banque suisse pour résoudre les problèmes de concurrence, a déclaré une source.

Credit Suisse-UBS aurait un effectif de plus de 110 000 personnes et une valeur marchande de plus de 85 milliards de dollars.

Plus tôt cette année, interrogé sur un rapprochement avec le Credit Suisse, le PDG d’UBS, Ralph Hamers, a jeté l’eau froide sur l’idée, affirmant qu’il préférait la croissance « organique ».

Tout accord de fusion et d’acquisition pour le Credit Suisse marquerait la fin d’une icône nationale, fondée pour financer les chemins de fer panalpins du pays et au cœur de la transformation de la Suisse d’une nation agricole en une puissance financière.

En début de séance vendredi, les actions du Credit Suisse étaient en hausse de 2,8% tandis que les actions UBS étaient en baisse de 0,2%. Le Credit Suisse a également reçu un coup de pouce après que les tests de résistance de la Réserve fédérale ont révélé que les niveaux de capital de sa branche américaine résisteraient à un grave ralentissement économique.

Pour un tel vaisseau amiral, les Suisses peuvent préférer une solution maison à la perspective d’un rachat par une banque étrangère.

Une fusion transfrontalière serait compliquée car il ne serait pas clair si la Suisse ou un autre pays d’accueil aurait le contrôle.

UBS, par exemple, a eu des pourparlers de fusion avec la Deutsche Bank allemande (DBKGn.DE) en 2019, mais ils se sont effondrés face à l’opposition suisse, a déclaré une autre personne proche du dossier. Les deux banques se sont refusées à tout commentaire à ce sujet.

Le PDG de Deutsche, Christian Sewing, a exprimé son intérêt à participer à des fusions bancaires européennes.

Mais de nombreuses personnes qui nous ont parlé de cette histoire pensaient cependant qu’un accord entre Deutsche Bank et Credit Suisse était peu probable.