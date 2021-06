Craint Ousmane Dembele pourrait manquer trois mois avec la dernière blessure

Le dernier revers de blessure d’Ousmane Dembele fait déjà la une des journaux avec des informations suggérant que l’international français pourrait être absent pendant un certain temps.

Catalunya Radio rapporte que cela ressemble à un “minimum de trois mois” pour le joueur de 24 ans qui s’est blessé au genou en jouant pour la France à l’Euro 2020.

Le rapport estime que cela pourrait être encore plus long si sa récupération ne se déroule pas comme prévu et pense que Dembele pourrait ne pas figurer pour Barcelone avant la fin septembre.

Pendant ce temps, le journal français L’Equipe pense que Dembele devra peut-être passer sous le couteau pour réparer sa dernière blessure et parle également de “plusieurs mois” en marge.

À RAC1, il y a un peu plus de détails et aussi un peu plus de discussions sur une éventuelle intervention chirurgicale avec une opération « non exclue ». Apparemment, Dembele subira d’autres tests mardi, date à laquelle une décision sur son plan de traitement sera prise.

Ronald Koeman a été interrogé sur Dembele après avoir été aperçu en train de rentrer à Barcelone lundi.

Il a déclaré aux journalistes : « Je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet parce que c’est par malchance qu’il se soit blessé. Ce sont des choses qui doivent être acceptées et analysées, mais maintenant que nous sommes en vacances et que nous pensons à la prochaine saison, ce sont des choses qui doivent être acceptées. »

Barcelone doit également maintenant essayer de comprendre l’avenir de Dembele, bien qu’un éloignement semble de plus en plus improbable s’il a subi une autre blessure à long terme.