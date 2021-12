Craintes d’abdication de la reine: Monarch a dit de laisser Charles « établir » le rôle avec le titre de régent | Royale | Des nouvelles

La reine est devenue le monarque britannique au règne le plus long en 2015, alors qu’elle dépassait le règne de son arrière-arrière-grand-mère Victoria. Mais la commentatrice royale Sarah Vine a insisté sur le fait que le monarque devrait céder les rênes au prince Charles et profiter de sa retraite. S’adressant à Palace Confidential sur Mail +, Mme Vine a déclaré: « Elle pourrait simplement prendre sa retraite et passer le relais à Charles.

« Elle n’a pas besoin de mourir pour faire ça, n’est-ce pas ?

« Elle pourrait simplement dire: » Je suis toujours reine « . C’est ce que je pense être la chose sensée.

« Je pense qu’il aurait la chance de s’imposer sous son œil vigilant et nous nous habituerons tous à l’idée.

« Et quand elle mourra très tristement, ce sera un événement très triste mais ce ne sera pas un mal de tête catastrophique. »

Cependant, Charles « sait » que sa mère n’abdiquera pas le trône tôt pour lui à moins qu’elle « sent que son esprit ne fonctionne pas fortement ».

S’adressant à GB News, l’experte royale Angela Levin a déclaré: « Je pense que Charles le sait.

« C’est ce qu’elle a promis au début de la vingtaine lorsqu’elle est devenue monarque et elle est très religieuse.

« Elle a demandé à Dieu de l’aider et je ne pense pas qu’elle voudra traverser ce chemin.

« Je suis sûr qu’il continuera à le faire si la reine veut continuer dans ce rôle.

« Je suis sûr qu’il y a suffisamment de place si elle voulait se retirer pour qu’il devienne prince régent et qu’elle puisse profiter de sa retraite comme le duc d’Édimbourg l’a fait à partir de 96 ans si elle le souhaite.

« Mais sinon, dans la transition du prince de Galles au cours des 10 à 15 dernières années, il a assumé davantage de responsabilités de la reine.

« Il fait la plupart des gros travaux en termes de vols long-courriers représentant la reine et est également soutenu par le prince William et la duchesse de Cambridge.

« Je pense qu’il y a eu une transition et vous ne pouvez pas vous attendre à ce que Sa Majesté continue au même rythme qu’elle l’a fait au cours des 86 dernières années.