Craintes de fermeture d’écoles : chaos alors que plus de 25 % du personnel pourrait être absent la semaine prochaine | Royaume-Uni | Des nouvelles

Geoff Barton, le secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré à BBC Breakfast qu’il y avait une « image mitigée » de la façon dont Covid affectait les absences dans les écoles jusqu’à présent ce trimestre. Il a ajouté que c’est parce que toutes les écoles n’ont pas rouvert après les vacances de Noël – et qu’une idée plus claire de la situation deviendra plus apparente dans les semaines à venir.

Il a déclaré: «Toutes les écoles et tous les collèges ne sont pas encore ouverts et ne le seront pas avant lundi, nous n’aurons donc pas une image correcte des absences du personnel avant la semaine prochaine.

«Il y a un instantané pris d’un petit nombre d’écoles primaires plus tôt dans la semaine qui suggère qu’environ 10 pour cent du personnel pourrait être absent.

« Le gouvernement lui-même prévoit potentiellement 25 pour cent du personnel. »

M. Barton a déclaré que les enfants vivant la pandémie devraient être félicités pour ce qu’ils ont accompli dans le cadre de la « génération Covid ».

Ses commentaires sont intervenus après que le gouvernement a annoncé que des masques faciaux devaient être portés dans les salles de classe des écoles secondaires d’Angleterre pour réduire la propagation de la variante Omicron.

La réintroduction temporaire des couvre-visages vise à répondre aux préoccupations exprimées concernant le maintien des écoles ouvertes pour l’enseignement en personne.

M. Barton a déclaré: « Les masques sont un moyen d’amener plus de jeunes à l’école et de nous rappeler que les jeunes jouent un rôle très important pour se protéger les uns les autres et protéger leurs enseignants.

« C’est presque comme si ces évacués de la Seconde Guerre mondiale pensaient : « Regardez ce que nous avons fait, regardez ce que nous avons accompli, mais ce que nous avons appris grâce à cela.

LIRE LA SUITE: Les élèves rejettent les écouvillons Covid car ils en ont » marre «

Plus tôt cette semaine, M. Zahawi a mis en garde contre les conséquences du manque de personnel sur les écoles après les vacances de Noël.

Alors que le nombre d’absences à la fin de l’année dernière s’élevait à environ huit pour cent, il a déclaré aux députés qu’il est « probablement susceptible d’augmenter avec l’augmentation des cas à l’école et bien sûr des jeunes à mesure que nous retournons à l’école ».

Pour contrer les pénuries de personnel dues aux périodes d’isolement ou à des raisons liées au COVID-19, le mois dernier, M. Zahawi a appelé les enseignants à la retraite à retourner dans les écoles pour couvrir la charge de travail.

Les quatre principaux syndicats d’enseignants couvrant l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord – ASCL, NAHT, NEU et NASUWT – ont également publié une déclaration commune appelant à des mesures urgentes pour aider les écoles.

Dans le communiqué, les syndicats souhaitaient que les écoles évitent les interruptions d’examens pour une troisième année consécutive, et ont déclaré que le trimestre de printemps serait « extrêmement difficile » avec des niveaux élevés d’absences attendus.

Tandis que Paul Whiteman, secrétaire général de la NAHT, a averti que les écoles « vacillent sur le bord » avec des pénuries « considérables ».

Il a également ajouté que les absences pour cause de maladie pourraient « très probablement augmenter » au cours du mandat.