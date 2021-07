Craintes de guerre à Taïwan : les États-Unis et le Japon exécutent des exercices militaires conjoints au milieu de la tension chinoise | Monde | Nouvelles

in

Les forces armées alliées s’entraînent à la guerre autour des îles inhabitées de Senkaku, situées à 330 km (205 miles) de la Chine et contrôlées par le Japon. Cette révélation du Financial Times intervient une semaine après que le ministre japonais de la Défense Nobuo Kishi a annoncé que la sécurité de Taiwan est directement liée au Japon.

“La paix et la stabilité de Taïwan sont directement liées au Japon et nous surveillons de près les relations entre la Chine et Taïwan, ainsi que les activités militaires chinoises”, a-t-il déclaré à Bloomberg.

“Alors que la Chine renforce son armée, son équilibre avec Taïwan penche fortement du côté chinois.”

Yasuhide Nakayama, le vice-ministre japonais de la Défense, a parlé au groupe de réflexion de l’Hudson Institute de la menace que la Chine fait peser sur Taïwan. Il estime nécessaire de « se réveiller » de la pression chinoise sur le pays.

“Nous ne sommes pas des amis de Taiwan, nous sommes des frères”, a-t-il déclaré.

La Chine a déployé ses jets furtifs mortels J-20 à Taïwan et en mer de Chine orientale lors de missions.

South China Morning Post, le journal anglophone basé à Hong Kong, a rapporté que 150 jets J-20 sont partis vers au moins quatre bases d’aviation chinoises, y compris des bases d’entraînement en Mongolie et Hebei et deux brigades d’aviation dans les commandements des théâtres de l’Est et du Nord .

La Chine n’exclut pas de recourir à la force pour atteindre un objectif souhaitable à l’égard de Taïwan.

Randy Schriver, ancien haut responsable du Pentagone pour l’Asie, a déclaré au Financial Times : « Certaines des activités sur lesquelles nous nous entraînons sont hautement fongibles. »