Craintes de guerre alors qu’une unité nucléaire américaine est déployée en Allemagne avec de nouvelles armes hypersoniques | Monde | Nouvelles

L’unité est la première du genre depuis la fin de la guerre froide et est armée de la technologie des missiles hypersoniques à longue portée. Le 56e commandement d’artillerie, basé à Mayence-Kastel, contrôlera l’arme Dark Eagle, qui, une fois pleinement développée et déployée, sera capable d’accélérer à plus de cinq fois la vitesse du son, soit près de 4 000 mph.

La réactivation reflète les préoccupations croissantes du Pentagone selon lesquelles la Russie a réussi à surpasser les États-Unis et l’OTAN en Europe avec des roquettes d’artillerie à plus longue portée et son propre développement d’armes hypersoniques.

La tension monte dans la région alors que les forces russes ont été déployées à la frontière ukrainienne et que les tensions entre la Biélorussie et la Pologne soutenues par la Russie s’intensifient à cause des vagues de migrants cherchant à entrer en Europe.

L’ordre mondial actuel étant dominé par la puissance hégémonique des États-Unis, les puissances montantes cherchent à changer le statu quo.

Les arsenaux nucléaires sont relativement sécurisés depuis la chute du mur de Berlin et l’effondrement du rideau de fer.

LIRE LA SUITE:

La menace nucléaire de la Chine AUGMENTE alors que les États-Unis admettent « incapables de se défendre »

Le commandement maintenant vu en Allemagne a été supprimé en 1991 avec la chute de l’Union soviétique et après son arme principale, le missile balistique Pershing II a été interdit en vertu du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF).

Cependant, l’INF a été abandonnée par l’administration Trump en 2019 après avoir accusé la Russie d’avoir violé les termes.

Outre Dark Eagle, le 56th Artillery Command devrait également recevoir une version lancée au sol du missile de croisière d’attaque terrestre Tomahawk de l’US Navy.

Le général Stephen Maranian, commandant général de l’unité d’artillerie, a déclaré que la réactivation « fournira à l’armée américaine en Europe et en Afrique des capacités importantes dans des opérations multi-domaines ».

L’Allemagne héberge les commandes de l’Amérique en Europe et en Afrique.

Le général Maranian a évoqué des projets de déploiement de « futurs missiles sol-sol à longue portée », en référence à l’arrivée anticipée d’armes hypersoniques en Europe.

Bien qu’aucune arme hypersonique ne soit encore prête à être déployée, les premiers systèmes de lancement montés sur remorques ont été livrés en septembre à une base militaire de l’État de Washington pour que les troupes commencent des programmes de formation.

A NE PAS MANQUER :

Les citoyens de l’UE en Grande-Bretagne sont plus susceptibles de dormir dans la rue [REPORT]

Armée SNUBS Extinction Rébellion [REVEAL]

Kate et William – « j’avais l’impression de les connaître depuis des années ». [ROYALS]

Le Pentagone a confirmé que trois tests de « technologies hypersoniques, capacités et systèmes prototypes » liés à Dark Eagle ont été réalisés avec succès.

Cependant, le mois dernier, un essai de missile hypersonique en Alaska a échoué.

La Chine, la Russie et la Corée du Nord ont toutes testé avec succès de telles armes au cours des derniers mois alors que la tension dans la région indo-pacifique montait après la signature de l’accord AUKUS et la promesse de la Chine de récupérer Taïwan.