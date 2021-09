Craintes de guerre en Chine : avertissement glaçant aux États-Unis concernant l’apparition de navires de guerre près d’Hawaï | Monde | Nouvelles

Bill Hayton sur l’impact économique des tensions en mer de Chine méridionale

Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont déployé pour la première fois le Carl Vinson Carrier Strike Group (VINCSG) dans la très contestée mer de Chine méridionale lors du déploiement du groupe en 2021. Le groupe d’attaque mène des opérations de sécurité maritime, y compris des opérations aériennes et des exercices de frappe maritime.

Le contre-amiral Dan Martin, commandant du Carl Vinson Carrier Strike Group, a déclaré : « La liberté de toutes les nations de naviguer dans les eaux internationales est importante, et particulièrement vitale dans la mer de Chine méridionale, où près d’un tiers du commerce maritime mondial transite chacun. année.

« Alors que nous avons traversé le Pacifique de San Diego à la mer de Chine méridionale, nous avons eu le privilège et le plaisir de travailler aux côtés de nos alliés, partenaires et coéquipiers des services interarmées dans le cadre d’entraînements, d’exercices, d’engagements et d’opérations – le tout avec un objectif commun. pour assurer la paix et la stabilité dans toute la région.

« Il est dans notre intérêt à tous que la communauté internationale joue un rôle actif dans la préservation de l’ordre international fondé sur des règles.

Cependant, les médias d’État chinois ont fustigé le déploiement par Washington du groupe de porte-avions de frappe dans la région très contestée.

Le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden (Image: .)

Les tensions de la Chine en mer de Chine méridionale atteignent leur point d’ébullition (Image: .)

Hu Xijin, rédacteur en chef du Global Times, a tweeté : « Espérons que lorsque des navires de guerre chinois traverseront la mer des Caraïbes ou se présenteront un jour près d’Hawaï et de Guam, les États-Unis maintiendront le même niveau de liberté de navigation.

“Ce jour viendra bientôt.”

La marine américaine a répondu aux commentaires de Xijin en déclarant que la marine a « respecté les normes de liberté de navigation plus longtemps que la marine de l’APL n’a existé ».

La mer de Chine méridionale est une région très contestée et est revendiquée en partie par la Chine, la Malaisie, Taïwan, le Vietnam et les Philippines.

Le président chinois Xi Jinping (Image : .)

Les relations diplomatiques entre les nations sont déjà incroyablement tendues.

Au cours des derniers mois, Pékin a affirmé sa domination dans la région et a construit plusieurs bases militaires sur certains des atolls.

Bien qu’il ne revendique aucune partie de l’archipel, Washington a accru sa présence militaire afin de contrer la domination de la Chine dans la région.

L’USS Benfold est entré dans les eaux contestées près des îles Paracel, que la Chine revendique comme son propre territoire.

Crise de la mer de Chine méridionale cartographiée (Image: Express)

L’Armée populaire de libération (APL) de Chine a déclaré que le destroyer était entré dans la région sans autorisation.

Pékin a affirmé que cette décision des États-Unis violait sa souveraineté et sape la stabilité de la région.

L’APL a déclaré dans un communiqué : “Nous avons exhorté les États-Unis à cesser immédiatement de telles actions provocatrices”.

Cependant, la marine américaine a affirmé que le destroyer revendiquait des droits et libertés de navigation dans la région qui étaient conformes au droit international.

Le président américain Joe Biden (Image: .)

La Marine a déclaré : « En vertu du droit international tel qu’il est reflété dans la Convention sur le droit de la mer, les navires de tous les États, y compris leurs navires de guerre, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale.

“En se livrant à un passage inoffensif sans notification préalable ou sans demander la permission à l’un des demandeurs, les États-Unis ont contesté ces restrictions illégales imposées par la Chine, Taïwan et le Vietnam.”

Ils ont ajouté : « En menant cette opération, les États-Unis ont démontré que ces eaux sont au-delà de ce que la Chine peut légalement revendiquer comme sa mer territoriale, et que les lignes de base droites revendiquées par la Chine autour des îles Paracels sont incompatibles avec le droit international. »

Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que les États-Unis nuisaient à la paix et à la stabilité dans la région.

La Chine a entrepris des exercices militaires (Image : .)

Il a exhorté Washington à cesser de « semer le trouble » dans la région très disputée.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que la liberté des mers était un intérêt « durable » de toutes les nations.

Il a déclaré : « Nulle part l’ordre maritime fondé sur des règles n’est plus menacé qu’en mer de Chine méridionale.

“La République populaire de Chine continue de contraindre et d’intimider les États côtiers d’Asie du Sud-Est, menaçant la liberté de navigation dans cette voie de communication mondiale critique.”

En mai, la Chine a « expulsé » un destroyer lance-missiles guidé par les États-Unis après avoir « pénétré » les eaux territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale.