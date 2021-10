Craintes de guerre en Chine : Pékin promet de se battre à « pleine capacité » si les États-Unis « osent » déclencher la guerre | Monde | Nouvelles

Ces remarques faisaient suite au vœu du président américain Joe Biden de protéger Taïwan en cas d’invasion de la Chine. Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis défendraient Taïwan en cas de conflit, le président Biden a déclaré à un journaliste de CNN : « Oui… Les États-Unis se sont engagés à le faire. Les experts chinois ont digéré les propos tenus par M. Biden et affirment qu’ils ne doivent pas être considérés comme un « lapsus ou un accident ».

Se demandant comment les États-Unis interviendraient pour protéger l’île, sur laquelle la Chine revendique la souveraineté, Lu Xiang, chercheur à l’Académie chinoise des sciences sociales de Pékin, s’est entretenu avec Global Times, une publication contrôlée par le parti communiste chinois.

Lu a déclaré : « Jusqu’à présent, pas un seul responsable du gouvernement américain n’a épelé ce que signifie « défendre Taïwan » si cela est fait par les États-Unis… Cela signifie-t-il envoyer des troupes américaines pour affronter l’APL ? Personne n’a jamais expliqué en détail.

À l’échelle militaire, les États-Unis et la Chine bénéficient d’avantages et de technologies très similaires, mais la taille même de l’Armée populaire de libération de la Chine, ainsi que la position géographique stratégique de la Chine, par rapport aux États-Unis en ce qui concerne Taïwan, peuvent définir le deux à part.

Cherchant à rejeter la puissance militaire des États-Unis, l’analyse du Global Times a déclaré : « Les États-Unis avaient des avantages et leur ambiguïté stratégique était due à leur besoin diplomatique envers la Chine. Mais maintenant, l’APL a un avantage écrasant sur l’armée sur l’île de Taïwan, avec la pleine capacité de causer des résultats insupportables aux troupes américaines si elles osent « défendre » l’île.

Attaquant le président Biden, l’analyse éditoriale continuait : « Biden n’a pas l’autorité politique pour annoncer que l’armée américaine « défendera Taiwan » lorsqu’une guerre éclatera, et il n’a pas non plus la confiance nécessaire pour avoir une collision stratégique avec la partie continentale de la Chine. dans le détroit de Taïwan pour soutenir les sécessionnistes de Taïwan.

Poussant l’avertissement plus loin, l’article ajoutait : « Les Américains courent le risque d’une guerre sans fond pour l’île de Taïwan. Donc, même s’il osait faire un lapsus, il n’oserait pas vraiment le penser du fond du cœur. »

Pourtant, alors que la rhétorique diplomatique et menaçante circule de chaque côté, il reste également une réalité dure mais importante quant à savoir si les États-Unis peuvent réellement venir en aide au gouvernement de Taiwan.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que le président n’annoncerait aucun changement dans la politique américaine, car sa position reste ferme.

Le porte-parole a déclaré : « Les relations de défense des États-Unis avec Taïwan sont guidées par la loi sur les relations avec Taïwan.

« Nous respecterons notre engagement en vertu de la loi, nous continuerons à soutenir l’autodéfense de Taïwan et nous continuerons de nous opposer à tout changement unilatéral du statu quo. »

M. Biden a également déclaré jeudi : « Je ne veux pas d’une guerre froide avec la Chine. Je veux juste que la Chine comprenne que nous n’allons pas reculer, que nous n’allons changer aucun de nos points de vue.

La sécurité mondiale se concentrant désormais fortement sur la région indo-pacifique, et en particulier sur la mer de Chine méridionale, les règles d’engagement dans une telle zone sont à des mondes différents des déserts et des montagnes du Moyen-Orient.

Avec l’accord des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie sur le soi-disant accord AUKUS qui verra la construction de sous-marins nucléaires pour contrer les menaces chinoises dans la région, l’idée d’une course aux armements totale a déjà germé dans la région, avec d’autres grands acteurs déjà hors des blocs.

La Chine, la Corée du Sud et la Corée du Nord ont toutes testé leurs dernières armes lors d’une démonstration de force.

D’autres acteurs régionaux ont exprimé la crainte qu’une accumulation de puissance militaire dans la région ne déstabilise la paix dans la région, déclenchant une nouvelle guerre froide.

Enfin, la course au pouvoir a également un événement partenaire dans la course économique au classement de la plus grande économie du monde. Les États-Unis étant susceptibles de perdre cet honneur d’ici 2024 au profit des Chinois, les États-Unis ne peuvent pas se permettre de risquer de perdre un partenaire commercial majeur comme la Chine, au profit d’un vairon comme Taïwan.

Pour la Chine, la solution à long terme a été exposée en termes simples par Pékin.

Parvenir à une réunification pacifique à long terme est la politique de la Chine, mais si les « sécessionnistes de Taïwan » s’y opposent, la Chine pourrait recourir à tous les moyens, y compris en utilisant la force pour les punir.