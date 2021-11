Craintes de krach mondial alors que les prix à la consommation aux États-Unis augmentent au rythme le plus rapide en trois décennies | Monde | Nouvelles

Selon l’indice des prix à la consommation publié par le Bureau of Labor Statistics, l’indice a augmenté de 6,2 pour cent en octobre par rapport à il y a un an. Cette augmentation a été la plus rapide depuis 1990, ce qui fait craindre qu’un krach mondial ne se produise.

Les chiffres de septembre à octobre ont également connu une augmentation significative.

En septembre, les niveaux de l’indice étaient de 5,4%, avant de remonter à 6,2% en octobre.

Certaines régions sont confrontées à l’impact de la hausse des prix à la consommation à travers le pays.

Les loyers et autres coûts liés au logement ont augmenté de façon constante au cours des derniers mois, tandis que d’autres secteurs ont ralenti.

De hauts responsables de la Réserve fédérale – dont le président Jay Powell et Richard Clarida, le vice-président – ​​ont tous deux fait valoir que la hausse actuelle des prix à la consommation reviendra à la normale à mesure que les marchés du travail s’ajusteront à la suite de la pandémie.

Mais M. Powell et M. Clarida ont déclaré que la situation étant surveillée, la banque centrale est prête à utiliser tout ce qui est nécessaire pour aider si les choses empirent.

Ces craintes surviennent alors que l’Office for Budget Responsibility (OBR) a annoncé que le Royaume-Uni pourrait devoir payer 5,4 milliards de livres sterling supplémentaires en intérêts sur la dette l’année prochaine.

L’OBR prévient que si l’inflation au Royaume-Uni restait telle qu’elle est, les contribuables devraient payer 39,9 milliards de livres sterling pour couvrir le coût de la dette du pays.

L’économiste Paul Mortimer-Lee a déclaré au Guardian : « Une compression des revenus réels des travailleurs et des bénéficiaires du crédit universel ralentira la croissance économique l’année prochaine, les effets néfastes sur la consommation étant compensés par une baisse de l’épargne.

L’Allemagne a également entendu un terrible avertissement alors que les projections de son économie étaient décrites.

Un rapport publié mercredi par le Conseil allemand des experts économiques prédit qu’il n’y aurait qu’une augmentation de 2,7% au cours de l’année à venir.

Joachim Lang, directeur général de la Fédération des industries allemandes (BDI) a déclaré : « Le rapport est un signal d’alarme pour la politique allemande.

« Les tensions dans les chaînes d’approvisionnement ont affaibli la production et l’exportation.

M. Lang a averti : « Les mois à venir promettent peu d’améliorations.

« Le manque de matières premières, de copeaux et de produits intermédiaires, ainsi que la congestion des ports et des capacités de conteneurs insuffisantes, continueront d’affecter l’industrie.

« Pour qu’une reprise reprenne, la politique et les entreprises doivent travailler ensemble pour surmonter ces tensions. »