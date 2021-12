Craintes de la Corée du Nord: les États-Unis ont mis en garde contre la répétition de l’erreur de la Seconde Guerre mondiale avec « l’échec » à contenir Kim | Sciences | Des nouvelles

Alors que les tensions naissent entre les États-Unis contre la Russie et la Chine, la Corée du Nord a fait progresser ses propres capacités militaires au cours de la dernière année. Fin septembre, Pyongyang a affirmé avoir testé avec succès un nouveau missile hypersonique appelé Hwasong-8, malgré les sanctions strictes qui lui ont été imposées.

Le média d’État nord-coréen KCNA a déclaré : « Le développement de ce système d’armes…[has increased] les capacités d’autodéfense de la nation à tous égards. »

S’adressant à Express.co.uk, Gordon Chang, un expert des affaires asiatiques, a déclaré qu’il pensait que la Russie et la Chine pourraient avoir joué un rôle.

Il a déclaré : « La Russie et la Chine ont aidé les Nord-Coréens.

« Les Nord-Coréens, dans une période de calme, ont développé de meilleures armes nucléaires, de meilleurs missiles.

« Ils ont fait des progrès, mais la chose qui est peut-être la plus importante chez les Nord-Coréens en ce moment, c’est qu’ils sont sur le point de traverser une autre famine.

« Celui-ci peut être aussi mauvais ou pire que la grande famine du milieu des années 90. »

Le professeur Hazel Smith, de la School of Orientalist and African Studies University de Londres, l’a précédemment confirmé, décrivant des scènes de famine à grande échelle et de travail forcé.

Elle a déclaré : « Plutôt que d’essayer de négocier avec des étrangers pour essayer d’améliorer la vie des Nord-Coréens, le gouvernement essaie de réprimer politiquement les jeunes et de les forcer à essayer de faire un travail supplémentaire pour compenser les importations qu’il n’a plus. a. »

« Nous devons garder à l’esprit que ces types continuent de violer les sanctions de l’ONU.

« Les Chinois et les Russes sont les auteurs, ainsi que les Nord-Coréens, qui violent les sanctions. »

M. Chang a reproché aux États-Unis de ne pas tenir la Russie, la Chine et la Corée du Nord pour responsables de leurs actions.

Il a déclaré : « C’est une question d’échec des États-Unis. Nous parlons de ce système basé sur des règles et pourtant nous n’appliquons pas de règles.

« C’est ainsi que les démocraties jouent un rôle en permettant aux systèmes internationaux de se détériorer. »

M. Chang a en outre critiqué l’administration Biden, comparant son inaction apparente à l’accord de Munich de 1938, un traité raté impliquant le Royaume-Uni et la France qui a permis à Adolf Hitler et à l’Allemagne d’annexer de grandes parties de la Tchécoslovaquie.

Il a déclaré : « Nous, les Américains, sommes britanniques et français de notre époque. Les Britanniques et les Français auraient pu arrêter le Troisième Reich avant la Seconde Guerre mondiale.

« La remilitarisation de la Rhénanie, l’absorption de l’Autriche, ils n’auraient pas pu traiter avec Hilter à Munich, mais ils l’ont fait.

« Ils ont convaincu le Troisième Reich qu’ils pouvaient envahir la Pologne. Nous faisons la même chose avec la Corée du Nord.