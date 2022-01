Craintes de la Troisième Guerre mondiale : la Chine bat les États-Unis pour développer un nouveau missile hypersonique à recherche de chaleur terrifiant | Monde | Des nouvelles

Alors que les deux pays développent des armes hautement sophistiquées alors que la course continue de dominer la région indo-pacifique, la décision de la Chine semble être quelque chose que les États-Unis n’ont pas encore égalé. Le développement de l’arme intervient seulement quatre mois après que la Chine a démenti les informations selon lesquelles elle aurait également testé un missile hypersonique à capacité nucléaire, affirmant que le projectile qui avait fait le tour de la planète entière était en fait un vaisseau spatial. Les capacités de recherche de chaleur ont été confirmées par des chercheurs de la National University of Defence Technology, qui permet à un missile hypersonique de rechercher, d’identifier et de se verrouiller sur une cible en fonction de sa signature thermique lorsqu’il vole à basse altitude où l’air est plus épais.

Cela signifie que les missiles pourraient cibler des cibles, y compris des véhicules en mouvement dans la rue, avec une précision et une vitesse sans précédent, selon une étude citée par le South China Morning Post.

Se vantant de cette capacité, le professeur Yi Shihe a écrit dans un article publié dans le Chinese Air and Space Defence Journal, affirmant que la Chine avait réalisé « une série de percées technologiques fondamentales qui se sont avérées efficaces lors des tests ».

Le professeur a ajouté : « Avec des armes de frappe de précision hypersoniques efficaces, la valeur critique de la « profondeur stratégique » dans la guerre traditionnelle n’existera plus. »

Il a conclu : « Tous les atouts politiques, économiques et militaires critiques d’un pays seront en danger. »

La première génération d’armes hypersoniques a été conçue pour pénétrer les systèmes de défense antimissile et toucher des cibles fixes au sol à une vitesse cinq fois supérieure à celle du son ou plus rapide.

Bien que la Chine et la Russie aient déployé des missiles hypersoniques, une opinion populaire ailleurs était que ces armes avaient peu de valeur pratique à moins qu’un pays ne veuille déclencher une guerre nucléaire.

Selon l’US Air Force, environ 90 pour cent de tous les avions qu’elle a perdus depuis les années 1980 ont été abattus avec des missiles à tête chercheuse, et des chasseurs furtifs tels que le F-22 pourraient également être des cibles parce que leurs matériaux de revêtement chauffent facilement dans voyage en avion.

Un chercheur militaire chinois a déclaré lors d’une conférence universitaire en 2020 qu’un missile hypersonique sol-air pourrait rattraper et détruire un F-22 en quelques secondes s’il tirait un missile ou larguait une bombe à courte portée.

Les missiles infrarouges hypersoniques du pays avaient déjà été utilisés dans un certain nombre de vols d’essai – un travail qui a valu à l’équipe du professeur Yi un prix national de premier plan pour la science et la technologie militaires de l’Armée populaire de libération.

Les États-Unis étaient auparavant un leader mondial de la détection de la chaleur, selon des scientifiques chinois.

Dans les années 80 et 90, le gouvernement et l’armée américains ont investi d’énormes ressources dans le développement d’une technologie de guidage infrarouge à grande vitesse qui a été utilisée pour développer des systèmes de défense antimissile tels que le système Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Cependant, ces capteurs de chaleur ne fonctionnaient que dans l’air raréfié à haute altitude.

En février dernier, la Defense Advanced Research Projects Agency des États-Unis a demandé à de nombreux sous-traitants de la défense, dont General Electric et Lockheed Martin, de développer des capteurs infrarouges pour missiles hypersoniques.

Le développement de tels missiles ne s’arrête pas à la Chine et aux États-Unis.

La Russie et la Corée du Nord ont également développé une telle technologie, le président russe Vladimir Poutine affirmant qu’il pourrait frapper des cibles en 5 minutes en utilisant l’arsenal hypersonique dont il dispose.

Alors que la Russie et l’Ukraine sont au bord d’un conflit, le président Joe Biden a tenu deux séries de pourparlers avec M. Poutine pour tenter de dégonfler la situation tendue.

La Russie a appelé les États-Unis et leurs alliés à refuser l’entrée de l’Ukraine à l’OTAN comme garantie de désamorcer la crise.

La course entre les Chinois et les Américains est loin d’être terminée et ne se situe pas uniquement sur un front militaire.

Le président chinois Xi Jinping et M. Biden se battent également pour devenir la plus grande économie du monde, beaucoup prédisant que la Chine dépassera les États-Unis dès 2024.

Tous les regards seront désormais tournés vers la réponse américaine aux dernières avancées technologiques de Pékin.