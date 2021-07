Craintes de la troisième guerre mondiale : l’invasion chinoise de Taïwan pourrait « menacer la survie du Japon », craint le ministre | Monde | Nouvelles

in

Taro Aso, vice-Premier ministre japonais, a déclaré que les États-Unis et le Japon devraient s’unir pour protéger Taïwan en cas de conflit, selon Kyodo News. La principale agence de presse japonaise a rapporté que Taro Aso a déclaré qu’un conflit à propos de Taiwan pourrait être dévastateur pour le Japon.

“Si un problème majeur survenait à Taïwan, il ne serait pas exagéré de dire qu’il pourrait être lié à une situation menaçant la survie (pour le Japon)”, a-t-il déclaré.

« Nous suivons de près la situation. »

Les tensions sont montées entre la Chine et Taïwan alors que Pékin a suggéré la possibilité d’envahir leur île voisine.

Mardi, Zhao Lijan, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a averti que “personne ne devrait sous-estimer la détermination inébranlable du peuple chinois, sa ferme volonté et sa formidable capacité à défendre la souveraineté nationale”.

La semaine dernière, Nobuo Kishi, ministre japonais de la Défense, a annoncé que la sécurité de Taiwan est directement liée au Japon et a souligné l’importance d’une intervention japonaise.

“La paix et la stabilité de Taïwan sont directement liées au Japon et nous surveillons de près les relations entre la Chine et Taïwan, ainsi que les activités militaires chinoises”, a-t-il déclaré à Bloomberg.

“Alors que la Chine renforce son armée, son équilibre avec Taïwan penche fortement du côté chinois.”

Cela fait suite à des informations selon lesquelles les États-Unis et le Japon ont uni leurs forces et se sont préparés à un conflit avec la Chine, en menant des exercices militaires conjoints et des jeux de guerre.

De sérieux préparatifs pour un conflit avec la Chine ont commencé au cours de la dernière année de l’administration de Donald Trump.

La réunification de Taïwan est en chantier depuis longtemps et Kevin Rudd, ancien Premier ministre australien, s’inquiète des implications mondiales.

“Je pense que nous allons alors entrer dans une période dans laquelle la Chine examinera ses options pour ramener Taiwan dans une forme d’union politique avec la Chine d’ici la fin des années 2020 et dans les années 2030”, Rudd a déclaré à CNBC.

“Et c’est à ce moment-là que je pense que cela devient dangereux pour nous tous.”

Le vice-Premier ministre japonais a également fait part de ses inquiétudes quant au fait que la Chine pourrait également déplacer ses intérêts vers d’autres îles.

“Nous devons réfléchir sérieusement au fait qu’Okinawa pourrait être la prochaine”, a-t-il déclaré, évoquant une préfecture japonaise où la Chine revendique un certain nombre de petites îles inhabitées, dont l’île de Senkaku.