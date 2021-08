Craintes de l’armée européenne : Bloc doit « grandir », déclare le chef de la défense alors qu’il vante 50 000 « forces de réaction » | Politique | Nouvelles

in

Joao Gomes Cravinho s’exprimait au lendemain d’un nouveau rapport mettant en doute la capacité de l’UE à se militariser, étant donné que l’UE27 dans son ensemble consacre en moyenne 1,2 % de son PIB à la défense – bien en deçà des 2 % recommandés par l’OTAN, ce qui contraste fortement. la Grande-Bretagne. Cependant, M. Cravinho, ministre portugais de la Défense, a semblé écarter ces préoccupations dans son interview avec le bulletin Playbook de Politico.

Les récents événements en Afghanistan – notamment le double attentat suicide qui a coûté la vie à au moins 190 personnes, dont 13 marines américains – devraient “concentrer les esprits” à Bruxelles, a déclaré M. Cravinho, s’exprimant avant une réunion des ministres de la défense de l’UE en Slovénie mercredi et jeudi.

Il a ajouté : « Nous ne pouvons pas rester éternellement des adolescents.

« Il faut, à un moment donné, se lever et dire qu’on assume des responsabilités. Ce moment est venu.

M. Cravinho a insisté sur le fait qu’il n’avait pas utilisé l’expression « autonomie stratégique », car « elle est devenue tellement source de division ».

En particulier, les pays de l’ex-Union soviétique se méfient de tout ce qui pourrait être considéré comme un relâchement des liens avec l’OTAN et les États-Unis, a-t-il souligné.

Il a insisté sur le fait que le plan était de travailler “en coopération très étroite avec l’OTAN et les États-Unis”.

Néanmoins, il a souligné “ne pas être dépendant des autres pour des questions qui sont pour nous des intérêts vitaux”, ajoutant : “Cela fait partie d’un processus de construction européenne”.

Joseph Borrell, le plus haut diplomate de l’UE, a lancé l’idée que l’UE crée ce qu’il a appelé une « force d’entrée rapide » de 50 000 soldats.

La proposition “sera certainement discutée” en Slovénie cette semaine, a déclaré M. Cravinho.

Il a expliqué : « Nous devons générer un consensus fort en faveur d’aller de l’avant, de renforcer plus rapidement et plus intensément les capacités d’intervention.

“Et ensuite, que ce soit cette force de réaction rapide de 50 000, ou une autre, je pense que cela viendra ensuite.”

On en saura davantage « dans les prochains mois », car les pays de l’UE préparaient la « boussole stratégique » – en d’autres termes, un document décrivant leurs ambitions en matière de défense qui sera dévoilé lors de la présidence française du bloc de l’année prochaine, avec un premier projet dû à l’automne.

Ces forces armées n’étant qu’une partie de l’équation, a-t-il souligné, soulignant la nécessité de mieux “comprendre comment différents instruments peuvent fonctionner ensemble” étant donné que “les forces armées doivent être ancrées dans un État”.

Sans aller aussi loin que M. Macron, qui a qualifié l’OTAN de “mort cérébrale”, il a ajouté : “Il y a un vrai problème de dialogue au sein de l’OTAN”.

Le rapport Facts4EU d’hier a utilisé les chiffres d’Eurostat pour montrer que le Royaume-Uni consacre actuellement 2,0% de son PIB à la défense, l’un des trois pays européens à le faire, les autres étant l’Estonie (2,1%) et la Grèce (également 2%).

Commentant, l’ancien député européen du Brexit Party Ben Habib a déclaré à Express.co.uk : « L’une des raisons pour lesquelles l’influence de l’Occident a diminué à travers le monde est que pendant trop longtemps l’Europe a été gâtée par les États-Unis.

« Gâté par les États-Unis qui mettent leur couverture protectrice autour de notre continent. »

Il a ajouté : « La France et l’Allemagne en ont profité pour se dérober à leurs obligations et se concentrer sur les affaires intérieures, à nos dépens. Voilà pour des règles du jeu équitables !

« La seule grâce salvatrice de la faiblesse militaire de l’UE est que leur armée émergente ne sera probablement pas une menace pour nous avant un certain temps encore. »