Craintes de verrouillage de Noël: Boris fera une grande annonce sur de nouvelles règles «dans les prochaines 48 heures» | Politique | Des nouvelles

Le Premier ministre envisagerait de remettre l’Angleterre dans les mêmes restrictions imposées au printemps dernier – où l’hospitalité à l’intérieur a été interdite, selon le Sun. Il est apparu un jour après que M. Johnson a semblé exclure toute autre restriction avant Noël.

Mais il a averti que les choses étaient « finement équilibrées » au milieu d’une augmentation du nombre de cas de la variante Omicron Covid.

Il y a déjà eu une inquiétude généralisée au sein du Parti conservateur face à la perspective de restrictions.

Plus tôt ce mois-ci, plus de 100 députés conservateurs d’arrière-ban se sont rebellés contre le plan B du gouvernement – ​​l’obligeant à s’appuyer sur le soutien des travaillistes pour adopter le projet de loi.

Dans le but d’éviter plus d’humiliation, M. Johnson aurait envoyé le meilleur médecin Sir Patrick Vallance informer les députés des dangers d’Omicron dans le but apparent de persuader toute pensée de s’opposer à l’introduction de nouvelles mesures.

LIRE LA SUITE: SONDAGE Brexit: Liz Truss devrait-elle utiliser un nouveau rôle pour faire pression sur l’UE