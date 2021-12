Craintes de verrouillage de Noël: Omicron pourrait causer entre 25 000 et 75 000 décès – expert | Royaume-Uni | Des nouvelles

Selon les experts, la variante Omicron pourrait causer entre 25 000 et 75 000 décès en Angleterre au cours des cinq prochains mois. Cela pourrait être le scénario si aucune mesure supplémentaire n’est prise en plus de l’option actuelle du plan B du gouvernement. Mercredi, le Premier ministre a confirmé que l’Angleterre passerait au plan B à la suite de la propagation rapide de la variante Omicron au Royaume-Uni.

La London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) a créé de nouveaux modèles épidémiologiques qui ont utilisé des données expérimentales pour examiner comment Omicron peut transmettre alors que le pays se dirige vers 2022.

Les modèles ont révélé qu’Omicron pourrait potentiellement causer plus de cas et d’hospitalisations en Angleterre que lors de la vague de janvier 2021.

Cela se produirait si des mesures de contrôle supplémentaires ne sont pas prises au-delà des restrictions actuelles du Plan B.

Les modèles ont prédit 2 000 hospitalisations quotidiennes, avec 175 000 hospitalisations et 24 700 décès entre le 1er décembre 2021 et le 30 avril 2022 aux projections à plus basse échelle.

Dans le pire des cas, où Omicron a une évasion immunitaire élevée et une efficacité moindre des rappels et aucune mesure de contrôle supplémentaire n’est prise, il pourrait y avoir 492 000 hospitalisations et 74 800 décès.

Le plan B du gouvernement implique que les masques faciaux doivent devenir obligatoires dans la plupart des lieux publics intérieurs, autres que l’hospitalité.

Le NHS Covid Pass doit être obligatoire dans des contextes spécifiques, en utilisant un test négatif ou une vaccination complète via le NHS Covid Pass.

On a demandé aux gens de travailler à domicile s’ils le pouvaient.

Plus à venir…