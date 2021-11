Des habitants du Yorkshire ont déclaré avoir entendu un son fort et senti le sol bouger. Les résidents de Brotton, Redcar et Cleveland, Pickering et Skelton ont tous déclaré avoir senti le sol bouger mercredi après-midi. Un utilisateur nommé AP_82 a tweeté : « Le tremblement de terre a eu lieu à Pickering, dans le Yorkshire. »

OliverFindlay a déclaré: «C’était soit un tremblement de terre, soit une explosion souterraine de la mine Boulby à ce moment-là.

« Notre maison a tremblé ! Sur la côte du North Yorkshire. »

Yorkshire Live a rapporté que le séisme s’était produit à 15h45.

Le British Geological Survey a affirmé que l’incident avait été un bang sonique.

Ils ont rapporté: « Le BGS a reçu un certain nombre de rapports de résidents du North Yorkshire qui ont signalé un événement à environ 15h50 UTC aujourd’hui

« Les données des réseaux sismiques BGS dans la région ont été examinées et des signaux cohérents avec une origine sonore possible ont été enregistrés entre 15:47:42s et 15:49:23s UTC sur plusieurs stations, sur le réseau sismique BGS, dans le North Yorkshire. »

C’est une histoire marquante, d’autres suivront…