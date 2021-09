Craintes inflationnistes : la politique monétaire à la croisée des chemins

Ou, si l’inflation moyenne a été proche de 6,2 % sur une période de 20 mois, à partir de décembre 2019, alors comment la qualifiez-vous de temporaire ?

La communication du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, était calme et précise lors de la réunion de Jackson Hole. Comme l’a décrit The Economist, « Il s’adresse aux Américains ordinaires plutôt qu’aux économistes ». Powell a insisté, tout en prenant soin d’affirmer que l’inflation était transitoire et tomberait à l’objectif de 2%, que le Federal Open Market Committee (FOMC) continuerait à soutenir l’économie jusqu’à ce qu’elle parvienne à une reprise complète. De nombreux critiques pensent qu’il s’agit peut-être d’une stratégie à haut risque, mais Powell a réussi à convaincre le marché obligataire qu’une politique monétaire ultra accommodante ne représentait aucune menace pour l’inflation à long terme. En conséquence, le rendement de référence américain à 10 ans a récemment baissé à 1,30 %, contre un pic de 1,75 % en avril 2021.

De retour chez lui, le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das a également tenté de communiquer un message similaire : l’inflation était transitoire, tomberait à son objectif de 4 % à moyen terme, et le Comité de politique monétaire (MPC) continuerait de soutenir l’économie pour relancer et soutenir durablement la croissance. Mais il y a une nette différence : il a dû laisser le rendement de référence à 10 ans augmenter de 25 points de base, n’a pas réussi à convaincre le marché que la reprise de l’enchère de repo inversé à taux variable (VRRR) n’était pas une mesure de resserrement de la liquidité, et a été contré. au sein du MPC par le professeur Jayanth Varma avec des questions d’approfondissement sur la crédibilité.

Dans le procès-verbal de la réunion du MPC publié le 20 août, Varma a exprimé ses appréhensions quant aux pressions inflationnistes montrant des signes d’une plus grande persistance, les anticipations inflationnistes s’enracinant largement, tandis que les pressions du côté de la demande n’étaient plus bénignes pour être ignorées. Ceux-ci, a-t-il dit, ont fait pencher la balance des risques contre le maintien de la politique accommodante plus longtemps. Parce que Covid-19 était devenu plus endémique, son impact plus localisé et limité à quelques secteurs, la politique monétaire serait la moins efficace ; par conséquent, il serait prudent de signaler la normalisation en augmentant progressivement le taux de prise en pension pour réduire le corridor politique. Dans une interview ultérieure (Business Standard, 23 août), il a expliqué succinctement pourquoi les conditions actuelles exigeaient que le taux directeur opérationnel soit rétabli plus près du taux des prises en pension (4 %) pour assurer une certitude macroéconomique à long terme ; il a souligné que la perte de crédibilité pourrait compromettre la détermination de la RBI à lutter contre l’inflation et a courtisé les risques d’exposer l’économie à des hausses de taux perturbatrices à des dates ultérieures.

L’inflation montre-t-elle des signes d’une plus grande persistance ? Ou, si l’inflation moyenne a été proche de 6,2 % sur une période de 20 mois, à partir de décembre 2019, alors comment la qualifiez-vous de temporaire ? La moyenne, on le sait, n’était pas toute la vérité ; au contraire, il a supprimé la tendance sous-jacente. L’inflation est caractérisée comme temporaire si des problèmes du côté de l’offre déclenchent une poussée soudaine, qui s’auto-corrige une fois résolue. Malheureusement, au cours des 20 derniers mois, chaque fois que l’inflation a commencé à se dissiper, un autre choc a frappé : la première phase d’inflation élevée, déclenchée par des pluies inhabituelles en octobre 2019, commençait à décélérer en mars 2020 lorsqu’un verrouillage national a été annoncé ; puis à nouveau, lorsque l’inflation a fortement diminué à partir de novembre 2020 après avoir persisté pendant un intervalle de six mois, la deuxième phase de verrouillage est arrivée. Au contraire, l’inflation a recommencé à décélérer après seulement deux mois, le résultat de juillet étant inférieur au consensus attendu. Si l’effondrement des prix de la tomate est un indicateur avancé, alors l’inflation peut surprendre à la baisse, par rapport à la projection de la RBI à un an, étant donné les récentes estimations déprimantes de la consommation privée publiées par le NSO !

Certains pourraient soutenir que l’inflation globale s’est peut-être atténuée après chaque poussée, mais que l’inflation de base sous-jacente a persisté. Cela n’aurait pas dû surprendre le marché, et encore moins les membres du MPC. La plupart des services basés sur les contacts ont été touchés pendant COVID, tandis que dans le monde entier, la demande a été orientée vers les biens échangeables. Cette distorsion se redresserait une fois les activités normalisées. En outre, une partie importante des augmentations des biens échangeables sont de nature à pousser les coûts, reflétant la hausse mondiale des prix du pétrole et des matières premières ; De même, une autre partie importante est induite par la politique, c’est-à-dire les taxes élevées sur les produits pétroliers, les augmentations des droits de douane, la protection de l’industrie nationale contre les importations chinoises bon marché et le changement technologique lié à l’environnement. Celles-ci ont entraîné des ajustements prix/niveau, mais il est peu probable qu’elles perdurent en l’absence de toute dynamique de la demande.

Cependant, la crainte d’enraciner les anticipations inflationnistes pourrait être une véritable inquiétude car certains indices laissent penser que les consommateurs indiens réagissent généralement à l’effet niveau, notamment pour les produits alimentaires. Les cadres de ciblage de l’inflation tentent de conserver la crédibilité de la politique en réagissant de manière proactive pour compenser toute possibilité de généralisation de l’inflation avec des effets de second tour.

Cela devrait-il être une raison suffisante pour que la RBI augmente le taux de prise en pension inversée ? Pas assez! Le cadre opérationnel du régime exige également le maintien d’un équilibre délicat entre l’écart d’inflation et l’écart de production. Si ce dernier est négatif et visiblement important, le MPC doit faire preuve de prudence ; chercher des preuves si les taux de salaire s’allument. Ce n’est un secret pour personne que les travailleurs qui ont marché pieds nus dans leurs villages en avril-mai 2020 sont toujours à la recherche d’emplois dans le cadre du MGNREGA.

L’argument de Varma selon lequel il existe désormais un degré de confiance réduit dans le fait que les pressions inflationnistes du côté de la demande resteraient calmes est très discutable. À moins de supposer que Covid-19 a considérablement réduit le PIB potentiel de l’Inde, les preuves d’une réduction plus rapide de l’écart de production sont très faibles. L’évolution récente des dépenses de consommation finale privée et des prélèvements sur le crédit bancaire nous rappelle clairement que l’optimisme ne doit pas prévaloir. Lorsque la RBI a élargi le corridor politique le 27 mars 2020, elle l’a fait pour inciter les banques à prêter plutôt que de garer passivement des fonds auprès de la banque centrale. Nous ne savons pas si cela a fonctionné, mais tout retournement nuira probablement à la confiance des investisseurs. Cela pourrait également risquer de laisser le marché prendre les devants, rendant difficile le maintien du taux directeur à 4% car le marché a déjà pris en compte une ou deux hausses de taux au cours de l’EX23.

La reprise de la croissance en Inde est en équilibre précaire. La taille de l’économie est toujours inférieure à celle de l’exercice 20, qui était lui-même le résultat de sa croissance la plus faible depuis plus d’une décennie. Il est peu probable que des extraits sonores optimistes modifient le scénario du jour au lendemain. Étant donné que l’espace pour le soutien budgétaire se vide de plus en plus, le maintien d’une politique monétaire accommodante serait essentiel. Dans la bataille serrée entre des psychologies opposées – crédibilité contre fragilité – la politique monétaire devrait continuer à soutenir la croissance jusqu’à ce qu’elle soit sur des bases solides. Comme Powell l’a prévenu, si l’inflation s’avère temporaire, les principaux effets politiques se produiront probablement une fois le besoin passé et pourraient nuire à l’économie réelle. Le risque vaut la peine d’être pris.

L’auteur est un économiste basé à New Delhi

