Craintes keynésiennes de déflation ⋆ .e

par Alasdair Macleod, GoldMoney :

Cette semaine, l’or a consolidé les gains de la semaine précédente après les ventes massives du 6 au 9 août. Dans les échanges européens ce matin, l’or était à 1785 $, en hausse de 5 $ par rapport à la clôture de vendredi dernier. L’argent était relativement faible à 23,20 $, en baisse de 60 cents sur la semaine. Cela a conduit le ratio or/argent à augmenter à 77, qui est notre prochain graphique

Après avoir diminué de moitié environ par rapport au record de 125 en mars de l’année dernière, cela avait été une course lucrative pour l’argent, qui, avec les métaux de base, semble maintenant se consolider. Mais les fondamentaux tels que l’accélération de la demande « verte » et les restrictions sur la croissance de la production minière suggèrent que les prix de l’argent ne devraient pas baisser beaucoup plus à partir d’ici. La clé, comme toujours, sera la demande d’ETF des investisseurs.

L’inconvénient du fiasco orchestré de RobinHood en janvier, lorsque les taureaux d’argent ont encouragé les petits spéculateurs à acheter des ETF et à comprimer le marché physique, a été la création de détenteurs faibles, qui ont liquidé leurs positions défaillantes. Cela nous amène à considérer la position des Swaps, qui est notre prochain graphique.

À court net d’un modeste 10 388 contrats (51,94 millions d’onces), les Swaps peuvent se permettre de se détendre. En outre, le côté court est dominé par les producteurs, principalement des mines dont plus de la moitié produisent de l’argent comme sous-produit. Sur le total des shorts nets, les swaps ne représentent que 23% et les producteurs 77%.

L’or est différent, avec les 78% d’échanges à 22% de producteurs. Ceci explique la relative fermeté de l’or par rapport à l’argent. Et cela explique en partie pourquoi l’or a mieux résisté cette semaine malgré un dollar plus ferme, dont le TWI est en hausse ensuite.

Ayant légèrement dépassé le sommet de mars 2021, le graphique suggère qu’un obstacle plus important est de 94,25, illustré par la ligne pointillée. Mais le problème avec le TWI est qu’il est surpondéré en euros. Et étant la monnaie de réserve, le dollar est suivi en termes de pouvoir d’achat relatif par tous les autres. Un indice de matières premières plus large est un meilleur guide, et c’est la prochaine étape.

En utilisant DBC comme proxy pour les matières premières, nous pouvons voir qu’elles sont dans une phase de consolidation depuis mai. Il semble que le niveau 18 soit un support ferme, donc l’inconvénient à partir d’ici semble limité.

À l’origine de cette consolidation, on craint de plus en plus qu’après un rebond post-covid, les États-Unis et d’autres économies stagnent. Cela se reflète sur les marchés obligataires, où le rendement de l’obligation UST à 10 ans a baissé de plus de 0,5%.

Avec son rendement affichant une croix mortelle et les prix des matières premières en pause, les marchés reflètent des craintes de déflation plutôt que d’inflation. C’est un choix noir ou blanc qui guide l’analyse néo-keynésienne. Mais il ignore l’inflation en tant que force motrice d’un marasme économique, comme en témoigne chaque hyperinflation de la monnaie fiduciaire.

Pendant ce temps, les banques d’investissement, qui sont principalement conseillées par des économistes néo-keynésiens internes, garderont les doigts croisés sur les signes croissants de déflation, entraînant une augmentation du TWI pour le dollar, une baisse des rendements obligataires UST et un blocage des prix des matières premières. sauveront leurs positions courtes sur les marchés dérivés de l’or.

