Craintes nucléaires chinoises : les États-Unis sont « profondément inquiets » alors que Pékin « s’écarte de la stratégie » | Monde | Nouvelles

Antony Blinken affronte des responsables chinois au sommet américain

Et le secrétaire d’État américain a également critiqué le président Xi Jinping pour ce qu’il a appelé le comportement « provocateur » de la Chine en mer de Chine méridionale, ainsi que son bilan en matière de droits de l’homme au Tibet, à Hong Kong et au Xinjiang. M. Blinken s’est exprimé lors d’une réunion avec les ministres des Affaires étrangères des pays asiatiques et des pays partenaires, a confirmé le département d’État.

Il s’est adressé à la réunion virtuelle du Forum régional de l’ASEAN (ARF), qui regroupe plus de deux douzaines de pays.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le département d’État a déclaré : « Le secrétaire a également fait part de sa profonde inquiétude face à la croissance rapide de l’arsenal nucléaire de la RPC, qui met en évidence la façon dont Pékin s’est fortement écarté de sa stratégie nucléaire vieille de plusieurs décennies basée sur une dissuasion minimale.

M. Blinken a également exhorté tous les États membres de l’ARF à faire pression sur le gouvernement militaire du Myanmar pour qu’il mette fin à la violence et soutienne la population du pays dans ses efforts pour revenir à une gouvernance démocratique, selon le communiqué.

Les États-Unis de Joe Biden sont préoccupés par l’expansion de l’arsenal nucléaire de la Chine (Image: GETTY)

Antony Blinken, le secrétaire d’État américain (Image : GETTY)

Il s’est adressé à la réunion virtuelle du Forum régional de l’ASEAN (ARF), qui regroupe plus de deux douzaines de pays.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le département d’État a déclaré : « Le secrétaire a également fait part de sa profonde inquiétude face à la croissance rapide de l’arsenal nucléaire de la RPC, qui met en évidence la façon dont Pékin s’est fortement écarté de sa stratégie nucléaire vieille de plusieurs décennies basée sur une dissuasion minimale.

M. Blinken a également exhorté tous les États membres de l’ARF à faire pression sur le gouvernement militaire du Myanmar pour qu’il mette fin à la violence et soutienne la population du pays dans ses efforts pour revenir à une gouvernance démocratique, selon le communiqué.

Le Pentagone et le Département d’État ont récemment exprimé leurs inquiétudes concernant l’accumulation de ses forces nucléaires par la Chine après que des rapports de groupes de réflexion basés sur des images satellites indiquent que la Chine semble construire des centaines de nouveaux silos pour les missiles nucléaires.

JUST IN: Brexit Britain alimente une nouvelle génération de technologies « changeantes »

Xi Jinping a utilisé une rhétorique enflammée lors de son discours plus tôt cette année (Image: GETTY)

Washington a appelé à plusieurs reprises la Chine à se joindre à lui et à la Russie dans un nouveau traité de contrôle des armements et le mois dernier, le département d’État a exhorté Pékin à s’engager avec lui « sur des mesures pratiques pour réduire les risques de courses aux armements déstabilisatrices ».

Un rapport du Pentagone de 2020 a estimé que le stock d’ogives nucléaires de la Chine se situait dans “les faibles 200” et a déclaré qu’il devrait au moins doubler de taille à mesure que Pékin agrandit et modernise ses forces.

Les analystes disent que les États-Unis ont environ 3 800 ogives et, selon une fiche d’information du Département d’État, 1 357 d’entre elles ont été déployées au 1er mars.

Pékin affirme que son arsenal est éclipsé par ceux des États-Unis et de la Russie et qu’il est prêt à mener des dialogues bilatéraux sur la sécurité stratégique « sur la base de l’égalité et du respect mutuel ».

A NE PAS MANQUER

« L’agression de l’Iran s’intensifie » alors qu’un État voyou est sur le point de provoquer le chaos après le crachement du Royaume-Uni [ANALYSIS]

Catherine Zeta-Jones laisse les fans inquiets avec une vidéo «effrayante» de la maison de Majorque [VIDEO]

Laisse les tranquille! Comment les Brexiteers ont reçu l’ordre de ne pas féliciter l’équipe GB aux Jeux olympiques [INSIGHT]

Les missiles balistiques intercontinentaux chinois DF-41 à capacité nucléaire sont aperçus lors d’un défilé militaire sur la place Tiananmen à Pékin le 1er octobre 2019 (Image: GETTY)

Soldats taïwanais lors d’exercices militaires sur l’île (Image : GETTY)

M. Blinken a participé à une série de réunions régionales cette semaine au cours desquelles il a cherché à renforcer le message américain selon lequel il est sérieux de s’engager avec les pays asiatiques pour repousser Pékin.

Les inquiétudes ont été encore amplifiées par la rhétorique enflammée de Xi lors d’un discours pour marquer le 100e anniversaire du Parti communiste chinois le mois dernier.

Il y déclarait : « Nous n’accepterons pas les prédications moralisatrices de ceux qui estiment avoir le droit de nous faire la leçon.

«Nous n’avons jamais intimidé, opprimé ou soumis le peuple d’un autre pays, et nous ne le ferons jamais.

Mer de Chine méridionale cartographiée (Image : Express)

« De la même manière, nous ne permettrons jamais à quiconque d’intimider, d’opprimer ou de soumettre la Chine.

« Quiconque essaiera de les trouver sur une trajectoire de collision avec un mur d’acier forgé par 1,4 milliard de personnes. »

Commentant, le professeur Steve Tsang, directeur de l’Institut chinois de l’École des études orientales et africaines, a déclaré à Express.co.uk que le « langage inutilement dur » de Xi « se retournerait contre le monde extérieur ».

Cependant, il a ajouté : « Ils confirment l’approche adoptée par Xi envers le reste du monde, à savoir qu’ils sont tenus de respecter la Chine aux conditions de la Chine, et s’ils ne le font pas, ils devraient être prêts à faire face aux conséquences, certains pourraient être plutôt désagréable.

Fiche d’information sur Xi Jinping (Image : Express)

“Cette approche est préoccupante, car elle signifie qu’il y a un risque plus élevé que Pékin et Washington se parlent et se considèrent comme une menace, et doit donc être une préoccupation.”

Le professeur Tsang a averti : « Le risque d’un conflit involontaire est plus élevé entre la Chine et les États-Unis maintenant qu’entre l’URSS et les États-Unis pendant la guerre froide, car l’URSS et les États-Unis n’avaient pas de zones qu’ils ressentaient le besoin d’utiliser la force pour contester .

« Maintenant, la Chine prétend que Taïwan et Xi espère prendre Taïwan et l’intégrer à la Chine, mais Taïwan est une démocratie et un allié majeur des États-Unis non membre de l’OTAN, pour lequel une loi américaine (The Taiwan Relations Act) exige que le gouvernement américain aider Taïwan à se défendre si le statut de Taïwan devait être modifié contre la volonté du peuple taïwanais.

“C’est ce qui doit nous inquiéter pour nous et pour tout le monde dans le monde.”