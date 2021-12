Craintes pour la santé de la reine: les fans royaux s’inquiètent pour le monarque «frêle» après le discours de Noël | Royale | Des nouvelles

Dans son discours annuel étonnamment personnel, la reine a rendu hommage au prince Philip après sa mort en avril. Cependant, après des mois de rapports de mauvaise santé pour le monarque, les utilisateurs des médias sociaux ont noté que Sa Majesté semble « mince ».

S’exprimant depuis le château de Windsor, avec une photo du duc d’Édimbourg sur son bureau, la reine a déclaré: «Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, surtout, je comprends pourquoi.

« Mais pour moi, au cours des mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philip, j’ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l’affection des nombreux hommages à sa vie et à son travail – de partout au pays, dans le Commonwealth et dans le monde.

« Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s’amuser dans n’importe quelle situation étaient tous irrépressibles.

« Ce scintillement espiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque j’ai posé les yeux sur lui pour la première fois.

« Mais la vie, bien sûr, se compose de séparations finales ainsi que de premières rencontres – et autant qu’il me manque à moi et à ma famille, je sais qu’il voudrait que nous profitions de Noël. »

Cependant, après le discours de la reine, les utilisateurs de Twitter se sont dits inquiets pour la santé du monarque.

L’utilisateur @strutcakes a déclaré: « Je pense que c’est la première fois que je regarde la reine le jour de Noël et je pense qu’elle a l’air mince et frêle.

« Je sais qu’elle a 95 ans mais c’est une sacrée différence. »

Un autre utilisateur, Andrew Roberts, a ajouté: « Est-ce moi, ou la reine a-t-elle l’air exceptionnellement frêle maintenant? »

Chris Barrett-Molloy a fait écho aux autres utilisateurs et a déclaré: « La reine a presque 96 ans et, pour la première fois, elle commence en fait à avoir l’air vieille et frêle ici. »

D’autres ont fait l’éloge de l’hommage du monarque à Philippe et des mentions de chagrin.

Pádraig Belton, journaliste de la BBC, a déclaré : « Un discours de la reine qui aura touché tous ceux qui ont perdu des partenaires et des parents, qui auront ‘un rire familier manquant cette année’. Moi parmi eux.

L’utilisatrice Celia Chandler a ajouté: « Je n’ai jamais senti que j’avais beaucoup en commun avec la reine, mais le message de ce matin sur le fait d’être veuve et l’héritage de Philip a un peu changé cela. »

Le 20 octobre, le palais de Buckingham a annoncé que le monarque allait annuler un voyage en Irlande du Nord.

Son équipe médicale avait déconseillé la visite pour des raisons non divulguées.

Il est apparu plus tard que Sa Majesté avait été transportée à l’hôpital le même jour pour effectuer des « tests préliminaires », dont les résultats n’ont pas été partagés.

Le Palais a par la suite annoncé à la dernière minute qu’elle ne pouvait plus assister au service national du souvenir.

Buckingham Palace a confirmé qu’elle souffrait d’une entorse au dos.

Lors d’une visite royale en Jordanie, le prince Charles a déclaré que sa mère allait « bien » lorsqu’on lui a posé des questions sur la santé de la reine.

Il a dit : « Elle va bien, merci beaucoup.

« Une fois que vous arrivez à 95, ce n’est plus aussi facile qu’avant. C’est déjà assez mauvais à 73. »