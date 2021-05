Cramer propose son point de vue sur les actions AT&T, Bitcoin

Le présentateur de CNBC, Jim Cramer, a remis en question les mérites de la fusion récemment annoncée d’AT & T (NYSE: T) et de Discovery (NASDAQ: DISCA) du segment commercial WarnerMedia plus tôt dans la journée.

Il a également partagé ses réflexions sur la récente flambée de volatilité du Bitcoin causée par les tweets du PDG de Tesla, Elon Musk.

Version de Cramer d’AT & T

AT&T a annoncé la fusion de son unité commerciale WarnerMedia avec Discovery, créant ainsi un géant du streaming pour affronter Netflix et Disney. 71% de la société issue de la fusion appartiendra à AT&T, tandis que le reste appartiendra aux actionnaires de Discovery.

Jim Cramer de CNBC dit qu’il aimerait avoir moins d’AT & T après l’accord Discovery. Il s’est demandé si l’actionnaire d’AT & T obtiendrait une bonne affaire après la fusion. Si la société visait un ratio de distribution de 40% à 43% sur un flux de trésorerie de 20 milliards de dollars après la fusion, cela impliquerait une réduction du dividende de 15 à 8 milliards de dollars.

Cramer a en outre ajouté que le PDG d’AT & T, John Stankey, a déclaré qu’AT & T offrirait une bonne croissance, de bons actifs de divertissement et resterait un jeu de dividendes. Maintenant, la société coupe le divertissement et probablement les dividendes et se demande où vont les synergies vantées de la fusion d’AT & T avec WarnerMedia.

Le point de vue de Cramer sur Bitcoin

À propos de la volatilité actuelle du Bitcoin, Cramer a déclaré: “C’est un lancer de dés.” C’est comme parier sur une course de chevaux. Bitcoin semble être un bon cheval, mais si son prix peut évoluer avec le tweet d’une seule personne, il ne remplace pas le dollar américain souvent décrié.

Michael Sonnenshein, PDG de Grayscale, a déclaré sur CNBC: “Nous ne devrions pas trop nous concentrer sur les opinions personnelles.” En savoir plus sur l’interview ici.

Bitcoin est en baisse de 24% au cours de la semaine dernière et se négocie actuellement à environ 43500 $ au moment de la rédaction de cet article.