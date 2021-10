Crâne, presque prêt

11/10/2021 à 19:29 CEST

Avec l’un des pires débuts de saison en mémoire ces dernières années, Gérone s’accroche à toute bonne nouvelle pour voir le verre à moitié plein. Huesca arrive samedi, dans une nouvelle occasion de mettre fin à la mauvaise inertie des résultats qui a conduit l’équipe à occuper les places de relégation. Míchel continue de tourner la tête à la recherche d’une solution. Sans savoir encore quel sera son pari, le technicien semble pouvoir compter sur Jordi Calavera.

Titulaire contre Valladolid et Oviedo, lors des deux derniers matchs que l’équipe a terminé avec un point en poche, le défenseur a disparu de la carte en raison d’un problème musculaire. Il n’était pas à Almería ou à Lugo, samedi dernier. Son état s’est amélioré et aujourd’hui, le personnel d’entraîneurs et les services médicaux vont revoir pour voir s’il est capable de s’entraîner normalement. Si vous pouvez le faire pendant ces jours, vous arriverez à temps pour le week-end. Qui ne le sera pas, c’est David Juncà. Il est hors de combat depuis un peu plus d’un mois en raison d’une blessure myotendineuse au rectus femoris de la jambe gauche. Il n’est pas récupéré et n’a pas de date exacte de retour.

Un autre nom propre est Ramon Terrats. Il a débuté à l’Anxo Carro, mais a à peine tenu un peu plus d’une demi-heure sur le green. Il s’est rendu sur le banc avant de céder sa place à Pol Lozano. Míchel n’a rien dit lors d’une conférence de presse et le club n’a rien communiqué à ce sujet, mais le milieu de terrain n’a rien de facile à obtenir pour le match de samedi contre Huesca. Au cours de ces journées, leur statut sera analysé et une décision sera prise. S’il ne se présente pas, le technicien devra lui trouver un remplaçant.