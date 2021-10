Craquelins verts uniquement : le gouvernement du Pendjab fixe un délai pour les célébrations de Diwali, de Noël et du nouvel an

Une notification spéciale a été émise pour Mandi Gobindgarh et Jalandhar car l’indice moyen de la qualité de l’air pour l’année dernière en novembre est resté dans une catégorie médiocre

À l’approche de Diwali, le gouvernement du Pendjab a interdit mardi la fabrication, la distribution, la vente et l’utilisation de pétards joints dans l’État. Le gouvernement a également ajouté que seuls les craquelins verts seraient autorisés cette fois à des fins d’utilisation et de vente étant donné que le pays est déjà aux prises avec une pandémie et des hivers qui pourraient créer des problèmes pour les personnes âgées souffrant de problèmes de santé préexistants.

Dans la notification émise par le gouvernement, il est mentionné que pendant Diwali, l’éclatement des crackers ne sera autorisé que de 20h à 22h. Quant à Noël, les horaires d’allumage des pétards seraient de 23h55 à 00h30. Le jour de l’An, il est de 23h55 à 00h30.

Au Pendjab, seuls les crackers verts seraient autorisés. Les craquelins qui ne contiennent pas de sels de baryum ou de composés d’antimoine, de lithium, de mercure, d’arsenic, de plomb ou de strontium, de chromate, lisent le communiqué officiel publié par le gouvernement du Pendjab.

Une notification spéciale a été émise pour Mandi Gobindgarh et Jalandhar car l’indice moyen de la qualité de l’air pour l’année dernière en novembre est resté dans une catégorie médiocre. La vente, l’achat ou l’utilisation de pétards dans ces zones sont strictement interdits par le gouvernement. Seuls les vendeurs agréés seraient autorisés par les crackers de vente cette année.

Le gouvernement a déclaré que l’utilisation et la vente de pétards ont été réglementées en tenant compte de la situation pandémique qui prévaut dans le pays et de l’impact économique sur les petits commerçants.

L’année dernière également, les petits commerçants ont fait part de leurs préoccupations concernant la décision du gouvernement en disant que le gouvernement aurait dû interdire la fabrication à l’avance. La décision d’interdire la fabrication juste avant Diwali a été remise en question par beaucoup car elle a entraîné le gaspillage de crackers d’une valeur de plusieurs crores qui étaient déjà fabriqués.

