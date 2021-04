Crash Bandicoot: en fuite! garde l’esprit vivant dans le genre de coureur sans fin [Android Game of the Week]

Il y a un nouveau jeu Crash Bandicoot en ville, et vous serez peut-être choqué de découvrir qu’il ne s’agit pas d’un épisode canon. Avec une petite fanfare avant le lancement, Crash Bandicoot: On the Run! est sorti sur mobile à la fin du mois dernier, et depuis, il fait des gangbusters absolus. Maintenant, je suis l’un de ces enfants des années 90 qui ont été élevés dans Crash et Spyro, donc je me sens très protecteur de l’héritage de Crash. Je n’étais pas particulièrement heureux d’entendre qu’un non-plateforme Le jeu Crash arrivait sur Android. (Quelle occasion manquée, non?) Je dois admettre que je suis agréablement surpris par la qualité de On the Run! apporte à la table.

En fuite! est encore une autre entrée dans le genre des coureurs sans fin, mais il a très bien fait la transition atmosphérique vers le mobile, et cela a l’air et sonne fantastique. La bande-son est amusante, optimiste, décalée et immédiatement reconnaissable sous le nom de Crash Bandicoot. Si vous aviez joué le morceau de Turtle Woods sans contexte, j’aurais quand même deviné qu’il provenait de Crash, ce qui témoigne de la façon dont King, les développeurs de Candy Crush Saga, ont bien saisi l’ambiance de la série. Ce n’est pas nécessaire, mais vous voudrez peut-être une bonne paire d’écouteurs pour pouvoir profiter pleinement de la belle OST!

Les graphismes sont également de premier ordre, avec une palette de couleurs éclatantes et éclatantes et des modèles de personnages joliment stylisés. Les animations sont fluides et ont beaucoup de charme, donnant à chaque personnage une personnalité unique que les fans de la série trouveront parfaitement en phase avec le casting qu’ils ont appris à connaître et à aimer.

Dans la mode classique des coureurs sans fin, le gameplay de On the Run! est très simple. Crash avancera à un rythme régulier et vous êtes chargé de contrôler ses sauts, ses pirouettes, ses glissades et ses pas de côté entre les voies. Vous devrez collecter des fruits wumpa, faire tomber les ennemis et les caisses dans l’oubli et traverser les obstacles disséminés tout au long de votre chemin pour atteindre la fin de chaque niveau. Les commandes de l’écran tactile sont excellentes et vous n’aurez pas besoin d’un contrôleur pour tirer le meilleur parti de On the Run!

Il existe deux types de courses différentes ici: des séries de collecte de ressources occasionnelles qui peuvent durer indéfiniment et des courses de boss basées sur une histoire finies qui vous opposent à l’un des sbires du Dr Cortex. Compte tenu de la simplicité du gameplay, j’ai trouvé les didacticiels dominants exaspérants. C’est un petit point de discorde, cependant, et une fois que vous avez passé les didacticiels, vous êtes libre de passer un bon moment à votre guise.

Il y a aussi quelques inclusions intéressantes juste pour le plaisir, comme la possibilité de basculer entre Crash ou Coco au début de n’importe quel niveau. Vous pouvez même sélectionner différentes tenues pour chaque personnage, dont certaines sont accompagnées de bonus spéciaux comme un masque Aku Aku entièrement alimenté. Cependant, certains skins plus froids doivent être débloqués par achat, alors gardez cela à l’esprit avant de vous déchaîner en essayant d’obtenir tous les skins disponibles.

En fuite! dispose également d’un mini-système d’artisanat, dans lequel vous obtenez des ressources pendant les courses de collecte que vous utilisez pour fabriquer les armes nécessaires pour vaincre les boss. Vous pouvez également utiliser ces ressources pour améliorer les fonctionnalités de votre base d’origine, ce qui fait progresser l’histoire plus large et vous permet de débloquer plus de niveaux dans la campagne principale. Au début, je n’étais pas totalement d’accord avec cette fonctionnalité, mais maintenant que j’y ai passé plus de temps, c’est une inclusion inoffensive qui ajoute juste un peu d’incitation supplémentaire pour garder les joueurs engagés.

Malheureusement, il y a quelques domaines où On the Run! échoue. Le gameplay à indice d’octane élevé et stimulant pour lequel Crash est connu est clairement absent ici. Les remasters récents, comme N.Sane Trilogy et Crash Team Racing: Nitro-Fueled ont maintenu les niveaux de difficulté pour lesquels leurs versions originales étaient célèbres, il est donc un peu décevant de jouer à un jeu de marque Crash qui se sent si facile. Les niveaux de difficulté augmentent au fur et à mesure que vous progressez dans On the Run! et ils aident à empêcher les choses d’être ennuyeuses, mais ils ne sont jamais près de toucher la précision nécessaire dans d’autres jeux Crash.

L’autre problème peut même ne pas être un problème, en fonction de votre position personnelle concernant les microtransactions. Espérons que cela ne sera pas une surprise, car le jeu est gratuit, mais On the Run! comprend des publicités et des achats via l’application. Le jeu met en place quelques barrages routiers pour vous inciter à payer de l’argent réel pour éviter les files d’attente, et ceux-ci sont plus évidents lorsque vous avez besoin de fabriquer plus d’objets pour les courses de boss. C’est certainement une légère frustration lorsque vous avez besoin de fabriquer plus de sérums nitrés ou de bombes pour terminer la prochaine course de boss, mais vous ne pouvez pas parce que vous devez attendre encore cinq minutes pour que le processus de fabrication se termine. Bien sûr, vous pouvez payer pour sauter le temps de fabrication, mais au crédit d’On The Run!, Ces achats intégrés se sentent rarement nécessaires et ne sont pas si directs que ceux de nombreux autres jeux gratuits. .

Si quoi que ce soit, les temps de fabrication créent une pause naturelle qui vous permet de jouer à une course de collection occasionnelle pendant que vous attendez. Je n’ai pas encore dépensé un centime dans ce jeu, et vous pouvez même doubler vos ressources à la fin d’un cycle de collecte si vous choisissez de regarder une annonce facultative une fois votre diffusion terminée. Ces publicités facultatives n’apparaissent pas après chaque diffusion, vous ne pourrez donc pas doubler votre argent en continu. Il y a certainement des pires contrevenants en matière de microtransactions et quand on considère que ce titre bien produit est gratuit, cela ne semble pas si flagrant.

Dans le contexte plus large du Bandicootiverse, On the Run! se porte incroyablement bien, enregistrant plus de 27 millions de téléchargements au cours de la semaine de sa sortie. Non seulement cela, mais cela semble avoir également affecté Crash Bandicoot 4, qui a connu une augmentation des ventes depuis On The Run! lancé. Cela pourrait également être dû à la sortie du jeu sur Nintendo Switch et à une grande poussée publicitaire, mais il est prudent de dire On the Run! contribue au moins à susciter l’intérêt.

En fin de compte, Crash Bandicoot: On the Run! est un coureur sans fin amusant et de haute qualité, parfait pour jouer quelques minutes par jour. Si vous aimez les jeux Crash, vous allez probablement avoir au moins un coup de pied nostalgique. Si vous n’êtes pas fan de la série, vous apprécierez probablement toujours son look élégant et son gameplay intuitif. Si Crash Bandicoot: en fuite! n’est pas votre confiture, alors pas de mal, pas de faute, mais je suis prêt à parier que vous l’aimerez, et je vous recommande volontiers de l’essayer!

