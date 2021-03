Crash Bandicoot: en fuite! lance pour iPhone et iPad

Si vous êtes fan de Crash Bandicoot, vous avez de la chance. Un nouveau jeu appelé Crash Bandicoot: On the Run! est maintenant disponible au téléchargement sur iPhone et iPad. Le jeu était disponible en pré-ajout en mars, comme l’a annoncé le développeur, qui est également le créateur de Candy Crush Saga.

Avec Crash Bandicoot: On the Run !, vous pouvez vivre une nouvelle aventure Crash. Si vous manquez la folie marsupiale des années 2000, c’est de retour, mais cette fois, c’est en fuite et sur mobile.

Popularisé par Temple Run, Crash Bandicoot: On the Run! est un type de jeu de coureur sans fin et son démarrage est gratuit, offrant des achats intégrés. En savoir plus sur l’histoire du jeu:

Dans Crash Bandicoot: On the Run! ™, le Dr Neo Cortex a envoyé des méchants emblématiques à travers le multivers pour prendre le contrôle de toutes les dimensions. Avec l’aide de sa sœur Coco, Crash doit ramener les serviteurs de Cortex à leurs propres dimensions! Utilisez l’énergie imparable de Crash et laissez la fourrure voler pendant que vous courez, tournez et glissez sur votre chemin pour empêcher le terrible Dr Neo Cortex de détruire tous les mondes.

Le jeu ramène de nombreux lieux et personnages emblématiques que les fans adorent à propos de Crash. Explorez à nouveau Turtle Woods, Lost City, les ruines du temple, le laboratoire et plus encore face à Scorporilla, Nitrus Brio, Nina Cortex, Dingodile et Fake Crash.

Crash Bandicoot: en fuite! promet de donner plus de 100 heures de jeu, avec plus de 50 boss et 12 terrains différents.

Le jeu est déjà disponible et vous pouvez le télécharger sur l’App Store ici. Il sera également disponible pour les utilisateurs d’Android à la même date.

Regardez la bande-annonce de Crash Bandicoot: On the Run! Ci-dessous:

