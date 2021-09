Crash dans la voie des stands, rien à voir avec la pression du combat pour le titre

Lewis Hamilton a déclaré que sa collision avec le mur des stands lors des qualifications pour le Grand Prix de Russie n’était pas liée à la situation du championnat.

Le pilote Mercedes est arrivé à Sotchi à cinq points de son rival Max Verstappen. Avec son rival Red Bull prêt à commencer la course de ce week-end par l’arrière en raison d’un changement de groupe motopropulseur, Hamilton avait une chance claire de prendre la pole position.

Cependant, il a heurté le mur des stands en venant changer de pneus en Q3, endommageant sa voiture et lui faisant perdre du temps. Hamilton a déclaré que l’erreur “n’avait rien à voir avec la pression car ce n’était vraiment pas un scénario de pression”.

«C’était littéralement juste des erreurs qui se produisent. Je suis rentré aux stands, je savais que je n’avais pas énormément de temps et j’attaquais. J’essayais de traverser la voie des stands aussi vite que possible parce que je savais que j’allais avoir besoin d’autant de temps en piste que possible.

« Auparavant, en entrant dans la voie des stands, vous pouviez y aller assez lentement. Je pensais que la piste était en train de sécher et que l’adhérence était plutôt bonne. Je suis entré et je l’ai pris un peu plus vite que d’habitude et j’ai perdu l’arrière et j’ai glissé dans le mur.

Le septuple champion du monde affirme que ses succès antérieurs dans le sport rendent toute erreur plus importante.

«Bien sûr que c’est embarrassant, je suis déçu de moi-même de l’avoir eu mais la merde arrive, nous faisons tous des erreurs. Ce n’est pas ce que l’on attend d’un champion du monde.

“Mais le problème quand vous avez le succès que j’ai, c’est que tout sauf la perfection semble loin. Mais je ne suis qu’humain. Mon père m’a appelé par la suite et nous en avons juste parlé et vous passez à autre chose. Demain, je vais reprendre mes esprits de course, me concentrer sur le dos et, espérons-le, faire une bonne course.

Alors que d’autres pilotes sont passés plus tôt des pneus intermédiaires aux pneus slicks au cours de la séance, Hamilton n’a rien à redire sur l’approche de son équipe.

“Je pense que la gestion de l’équipe était parfaite, a été parfaite”, a-t-il déclaré. « Bien sûr, vous pourriez dire que nous pourrions [have] arrivé plus tôt, mais aucun de nous n’a estimé que le risque en valait la peine.

« Les gars qui étaient sixième, septième et huitième, c’était plus facile pour eux de prendre un plus gros risque. Pour nous, je n’étais pas intéressé à le faire.

Suite à sa collision avec le mur, Hamilton a dû attendre pendant que son aileron avant était en cours, pendant lequel ses pneus ont refroidi. Cela signifiait qu’ils n’étaient pas à la bonne température pour son dernier tour lancé, quand il a de nouveau filé, coupant une barrière.

“Ils ont changé mes pneus et évidemment j’ai dû changer mon aileron, mais ils ont dû laisser Valtteri [Bottas] aller. J’étais donc dans la voie des stands sans couvertures pendant 64 secondes ou quelque chose comme ça donc j’ai perdu énormément de température dans mes pneus.

“Alors juste maintenant, juste [seeing] l’énorme différence de température entre les miens et les pneus de Valtteri a beaucoup de sens pour moi dans mon tour et mon dernier tour. Et puis juste un tas de choses comme, évidemment, nous devions laisser passer les gens, donc je devais continuer sur les lignes humides.

« Donc je veux dire que ce n’était pas idéal et je ne me sens certainement pas aussi mal [now]. Je mets juste toute mon énergie pour demain, en espérant juste que la voiture va bien.

