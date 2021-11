Crash de l’A63 : trois morts près de Melton, dans le Yorkshire de l’Est, après l’écrasement d’une BMW | Royaume-Uni | Nouvelles

La BMW Série 1 s’est transformée en boule de feu en quelques secondes, rapporte Hull Live.

Gioele Barresi, un chauffeur-livreur, a vu l’horreur se dérouler alors qu’il conduisait sa camionnette sur l’A63. Il a dit qu’il avait été dépassé par la BMW quelques instants avant l’impact.

« Quand j’ai atteint l’entrée de l’A63, j’ai vu cette voiture blanche sortir à toute vitesse du premier rond-point dans le mauvais sens », a déclaré le chauffeur-livreur.

« J’allais à environ 60 (mph) avec la camionnette et il m’a dépassé de l’autre côté comme si j’étais lent. Peut-être 10 secondes plus tard, il a heurté l’autre voiture.

« J’ai vu une voiture qui a franchi la barrière dans le champ, comme si la voiture avait été renversée. Une autre voiture était en feu.

« Il y avait des morceaux de voitures partout sur la route, on aurait dit qu’il y avait d’autres voitures impliquées mais je ne pouvais pas voir car la zone était couverte de fumée. »

Les passants ont désespérément essayé d’aider les personnes dans les voitures impliquées.

Mais la police de Humberside a confirmé que trois personnes avaient été déclarées mortes sur les lieux.

Un porte-parole de la force a déclaré: « Les services d’urgence sont intervenus et une femme et deux hommes ont été malheureusement déclarés morts. Un troisième homme a été transporté à l’hôpital avec des blessures mettant sa vie en danger, où il reste actuellement dans un état critique.

« Des agents spécialement formés ont été affectés pour offrir un soutien aux personnes concernées et à leurs familles en cette période difficile.

« Des enquêtes sont en cours sur les circonstances entourant la collision et nous demandons aux témoins ou à toute personne possédant des images de la dashcam de conduire dans la région à ce moment-là de nous contacter au 101 en citant le journal 497 du 22 novembre. »

La police a gardé les deux chaussées fermées pendant la nuit, avec une tente érigée sur les lieux.

Alison, 43 ans, a été décrite comme « une personne belle et attentionnée ».

Son mari dévasté, Rob, d’Elloughton, East Yorkshire, a déclaré: « Alison était une personne belle et attentionnée dont je suis incroyablement fier, et c’est la partie d’elle dont je veux que tout le monde se souvienne.

« La perte d’Alison a laissé un trou dans le cœur de beaucoup de gens et nous sommes tous tristes aujourd’hui. »

Rob, 40 ans, qui partage sa fille Emily avec Alison, a ajouté: « C’est comme si on avait le cœur arraché. Je ne peux pas le comprendre. Je m’attends toujours à ce qu’elle franchisse la porte. Je ressens un énorme sentiment de perte.

« Je me sens incroyablement, incroyablement triste de l’avoir perdue et à l’idée qu’Emily grandisse sans sa mère. Elle était une femme et une mère si merveilleuses.

« Elle veillerait à ses intérêts dans tout. Elle l’aiderait à poursuivre ses rêves.

« Elle était une guerrière lorsqu’il s’agissait de défendre les intérêts des gens, y compris ceux de notre fille.

« Pour moi, vieillir sans ma femme est bouleversant. Je voulais vivre toutes les aventures du monde avec elle. »