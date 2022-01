Crash d’hélicoptère de l’IAF : Rajnath informé des conclusions de l’équipe de l’enquête

L’épouse du général Rawat, Madhulika, son conseiller en défense, le brigadier LS Lidder, l’officier d’état-major du chef d’état-major de la Défense, le lieutenant-colonel Harjinder Singh et le pilote décoré, le capitaine de groupe Varun Singh, ont été parmi les 13 autres tués dans l’accident près de Coonoor dans le Tamil Nadu.

L’armée de l’air indienne a informé mercredi le ministre de la Défense Rajnath Singh des conclusions de l’enquête des trois services sur l’accident d’hélicoptère du 8 décembre qui a tué le général CDS Bipin Rawat et 13 autres personnes, ont déclaré des personnes familières avec le développement.

L’équipe d’enquête a déjà terminé son enquête sur le crash de l’hélicoptère d’origine russe Mi-17V5, ont-ils déclaré.

Auparavant, des sources avaient suggéré que l’accident n’était pas le résultat d’une erreur technique dans l’hélicoptère de l’Indian Air Force. Cependant, il n’y a aucune confirmation officielle à ce sujet.

La Cour d’enquête sur l’accident était dirigée par le maréchal de l’air Manavendra Singh.

L’épouse du général Rawat, Madhulika, son conseiller en défense, le brigadier LS Lidder, l’officier d’état-major du chef d’état-major de la Défense, le lieutenant-colonel Harjinder Singh et le pilote décoré, le capitaine de groupe Varun Singh, ont été parmi les 13 autres tués dans l’accident près de Coonoor dans le Tamil Nadu.

On apprend que l’équipe de sonde a examiné tous les scénarios probables de l’accident, y compris une éventuelle erreur humaine ou s’il s’agissait d’un cas de désorientation de l’équipage lorsque l’hélicoptère se préparait à atterrir.

Le maréchal de l’air Singh, qui dirige actuellement le commandement de la formation de l’IAF, dont le siège est à Bengaluru, est connu pour être l’un des meilleurs enquêteurs sur les accidents aériens du pays.

Avant de prendre les rênes du commandement de la formation, le maréchal de l’air était directeur général (inspection et sécurité) au quartier général de l’Air et a élaboré divers protocoles pour la sécurité des vols tout en servant dans le poste.

