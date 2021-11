Crash d’Henry Ruggs : un témoin dit qu’il a essayé de sauver une femme et qu’il n’a pas « dormi depuis »

Un témoin des conséquences de l’accident de mardi impliquant Henry Ruggs, l’ancien receveur vedette des Las Vegas Raiders, a déclaré qu’il avait désespérément tenté de soulever la femme décédée de sa voiture mais que l’incendie s’était propagé trop rapidement, selon un rapport.

Tony Rodriguez a déclaré à KTNV.com qu’il était l’un des témoins qui étaient les premiers sur les lieux de l’accident à plusieurs kilomètres à l’ouest du Strip de Las Vegas vers 3h30 du matin.

Il a dit qu’il espérait qu’ils seraient en mesure de sauver la femme, mais un incendie s’est rapidement développé et elle a été essentiellement piégée dans le Toyota RAV4 2013.

« Tout ce que nous avons essayé ne fonctionnait tout simplement pas », a-t-il déclaré à la station. « Le feu a grandi si vite. Elle était en fait encore en vie. On pouvait entendre sa respiration. Elle avait sa ceinture de sécurité et j’essayais de la couper. J’essayais de les attraper par les épaules et de les sortir mais ce n’était pas le cas. Ils ont été épinglés.

L’ancien receveur des Las Vegas Raiders Henry Ruggs III fait une première comparution devant le tribunal de Las Vegas le 3 novembre 2021 à Las Vegas, Nevada. (Photo de Steve Marcus-Pool/.) (Photo de Steve Marcus-Pool/.)

Rodriguez faisait référence au chien de la femme de 23 ans, qui est également décédé dans l’accident. La femme n’a pas été identifiée.

Ruggs a été libéré de l’équipe quelques heures avant une comparution initiale devant le tribunal pour plusieurs accusations de crime. Les procureurs ont déclaré qu’il voyageait à l’intérieur de sa Corvette 2020 à 156 mph 2,5 secondes avant l’accident, a rapporté Fox 5 Vegas. Les procureurs ont déclaré que la voiture avait ralenti à 127 mph lorsque l’airbag s’est déployé. Il aurait eu un taux d’alcoolémie de 0,161, ce qui est plus du double de la limite légale dans l’État.

Le rapport Fox 5 a déclaré que ses avocats l’avaient qualifié de « grand coéquipier et membre de la communauté ». Il a versé une caution de 150 000 $ et a été libéré, selon le rapport.

Rodriguez a envoyé un message à la famille de la femme et a déclaré que ceux qui ont essayé de la sauver ont fait tout ce qu’ils pouvaient.

« Je n’ai pas dormi depuis l’accident », a-t-il déclaré. « C’est horrible. C’est triste que quelqu’un puisse aller aussi vite et provoquer cet accident comme ça. Je suis désolé. »