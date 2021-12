Crash d’horreur au Chiapas : Au moins 53 morts après le renversement d’un semi-camion sur une grande autoroute mexicaine | Monde | Nouvelles

Un accident de la circulation au Chiapas, un État du sud du Mexique frontalier du Guatemala, a impliqué un véhicule transportant des migrants d’Amérique centrale, a confirmé le président mexicain. Francisco Alvarado, délégué de la Croix-Rouge au Chiapas, a révélé à ce jour que 49 migrants sont décédés à la suite de l’accident.

M. Alvarado a également déclaré à CNN que l’Institut national des migrants assistait actuellement les migrants qui faisaient partie de l’accident.

S’adressant à Twitter Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, 68 ans, a exprimé sa tristesse et fait preuve d’empathie envers les familles des victimes auprès de ses 8,3 millions de followers.

Il a écrit sur Twitter : « Je regrette profondément la tragédie causée par le renversement d’une remorque au Chiapas qui transportait des migrants d’Amérique centrale.

« C’est très douloureux.

LIRE LA SUITE: Le conseiller en normes envisage de Démissionner suite à la rénovation de l’appartement No11

Écrivant à ses 2,2 millions de followers, il a déclaré : « Grave accident au Chiapas avec des victimes de ressortissants d’autres pays.

« Mes condoléances aux victimes et aux familles touchées.

«En communication avec le gouvernement de l’État et la protection civile, nous prenons contact avec les ministères des Affaires étrangères des pays touchés.»

Son message a été aimé plus de 2 000 fois et retweeté plus de 600 fois.

La Protection civile du Chiapas a annoncé sur sa page Facebook que l’accident s’est produit au sommet du pont Belisario Domínguez et Ribera Cauharé à Chiapa de Corzo.