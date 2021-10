Crash d’un avion à Houston : conseils pour rester en sécurité en cas de catastrophe aérienne

L’événement dramatique de près de deux douzaines de personnes évacuant en toute sécurité l’avion de passagers qui s’est écrasé à Houston plus tôt cette semaine a attiré une attention renouvelée sur la capacité de survie des catastrophes aériennes.

Malgré les données du National Transportation Safety Board indiquant que les chances d’être impliqué dans un accident d’avion mortel restent extrêmement faibles, il existe des mesures que les passagers pourraient prendre pour augmenter davantage leurs chances de survie.

Voici quatre conseils pour survivre à un accident d’avion.

Les suites de l’accident d’avion mardi à l’aéroport exécutif de Houston à Brookshire, au Texas. (Renard 26)

1) Asseyez-vous près des sorties car « chaque seconde compte » en cas de catastrophe

Le professeur Ed Galea, expert en incendie et en évacuation et directeur fondateur du Fire Safety Engineering Group de l’Université de Greenwich à Londres – qui mène des recherches sur le sujet – a déclaré à Fox News qu’il essaierait de « s’asseoir le plus près d’une sortie. que possible, de préférence à moins de neuf rangées de sièges d’une sortie » chaque fois qu’il prend l’avion.

« Généralement, il n’y a pas de siège » le plus sûr « à bord d’un avion lors d’un crash. C’est parce que chaque accident est différent », a-t-il déclaré. « Cependant, nos recherches sur les accidents d’aviation passés survivables suggèrent que vous avez une probabilité plus élevée de survivre à un accident mortel plus vous êtes assis près d’une sortie utilisable. »

Il a ajouté : « C’est parce que dans un accident d’aviation, en particulier un accident impliquant un incendie après l’accident, chaque seconde compte, chaque seconde peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. »

Le McDonnell Douglas MD-87 avait traversé une clôture et pris feu à l’aéroport exécutif de Houston, a indiqué la FAA. (Renard 26)

2) Gardez vos chaussures en prévision d’une évasion

Un accident d’avion dispersera des objets et des bagages dans toute la cabine – et lorsque cela se produira, vous ne voudrez pas être surpris en train de ne porter que vos chaussettes, a déclaré Galea.

« Gardez vos chaussures pour le décollage et l’atterrissage. Si vous devez retirer vos chaussures, attendez que l’avion ait atteint l’altitude de croisière et assurez-vous de les remettre avant que l’avion ne commence la descente », a-t-il poursuivi.

« À la suite de l’accident, la cabine de l’avion est susceptible d’être pleine de débris, ou pire encore, partiellement détruite », a poursuivi Galea. « Vous ne voulez pas vous rendre à la sortie pieds nus. »

3) Reconnaître que ces ceintures de sécurité ne sont pas exactement comme celles de votre véhicule

Les ceintures de sécurité dans les avions ont la même fonction que celles que l’on trouve dans les véhicules à moteur, mais la principale différence réside dans la manière dont elles se verrouillent et se libèrent.

Les ceintures de sécurité des avions se détachent en tirant sur un mécanisme à levier, tandis que celles utilisées dans les véhicules se détachent en appuyant sur un bouton. Se souvenir de cette différence pendant votre vol pourrait vous faire gagner un temps précieux pour vous échapper, selon Galea.

Un intérieur de cabine d’avion vide. Le professeur Ed Galea recommande d’être conscient de votre environnement avant de vous diriger vers votre siège lors de l’embarquement. (iStock, fichier)

« Dans une situation d’urgence, lorsque vos instincts de survie en mode « vol » se sont déclenchés et que vous fonctionnez en « mode pilote automatique », il est facile de perdre de précieuses secondes lorsque vous essayez par erreur d’appuyer sur le levier de la ceinture de sécurité pour libérer la ceinture de sécurité – et chaque seconde compte », a-t-il déclaré.

« Ce type de comportement a en fait été signalé lors d’accidents d’aviation précédents et s’est même produit chez des voyageurs fréquents », a-t-il ajouté, notant qu' »en raison de l’utilisation d’une ceinture de sécurité des centaines de milliers de fois dans votre vie, vous avez entraîné votre cerveau à réagir de cette façon.

4) Prenez note de votre environnement en vous dirigeant vers votre siège

Galea dit qu’avant le décollage, il est préférable de compter le nombre de rangées de sièges de la vôtre à la sortie – et cette distance également – au cas où la cabine de l’avion se remplirait de fumée en cas d’accident.

« Il peut devenir difficile pour vous de voir la sortie, même si elle est ouverte, vous pouvez donc passer/ramper devant elle », a-t-il déclaré. « Même si vous êtes un grand voyageur, il est peu probable que vous connaissiez le nombre et l’emplacement des sorties dans l’avion, sans parler de leur emplacement par rapport à l’emplacement de votre siège. »