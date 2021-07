Crash d’un avion aux Philippines: certaines troupes ont sauté avant que l’avion militaire ne s’écrase en flammes, tuant au moins 45

in

Crash d’un avion aux Philippines : sur cette photo publiée par la Force opérationnelle interarmées – Sulu, les sauveteurs recherchent des corps sur le site où un avion militaire philippin C-130 s’est écrasé dans la ville de Patikul, dans la province de Sulu, dans le sud des Philippines, le dimanche 4 juillet 2021. Le Un avion C-130 de l’armée de l’air philippine transportant des troupes s’est écrasé dans une province du sud après avoir raté la piste dimanche, tuant plus d’une douzaine de militaires tandis qu’au moins 40 ont été sauvés de l’épave en feu, ont annoncé des responsables. (image AP/PTI)

Un avion de l’armée de l’air philippine s’est écrasé et s’est embrasé dimanche sur une île du sud, tuant au moins 45 personnes après que certains se soient libérés, ont annoncé des responsables, lors de la pire catastrophe aérienne militaire du pays depuis près de 30 ans.

Des images de la scène montraient des flammes et de la fumée s’échappant d’épaves éparpillées parmi les cocotiers alors que des hommes en uniforme de combat se déplaçaient, tandis qu’une colonne de fumée noire épaisse s’élevait dans le ciel.

L’avion de transport Lockheed C-130, transportant des troupes à destination des opérations de contre-insurrection, s’est écrasé avec 96 personnes à bord.

L’avion avait tenté d’atterrir à l’aéroport de Jolo, mais a dépassé la piste sans se poser. Il n’a pas réussi à regagner suffisamment de puissance et de hauteur et s’est écrasé à proximité de Patikul.

“Un certain nombre de soldats ont été vus sauter de l’avion avant qu’il ne touche le sol, les épargnant de l’explosion causée par l’accident”, a déclaré la Force opérationnelle interarmées Sulu dans un communiqué.

On ne savait pas immédiatement combien avaient sauté ou s’ils avaient survécu.

Le chef militaire Cirilito Sobejana a déclaré que l’avion avait « raté la piste en essayant de reprendre le pouvoir ».

Le ministère de la Défense nationale a déclaré que 45 personnes avaient été tuées, dont trois civils au sol, tandis que 53 ont été blessées, dont quatre civils. Cinq militaires étaient toujours portés disparus.

Un porte-parole militaire, le colonel Edgard Arevalo, a déclaré qu’il n’y avait aucun signe d’attaque contre l’avion, mais qu’une enquête n’avait pas encore commencé car les efforts étaient concentrés sur le sauvetage et le traitement.

Le commandement militaire a déclaré que les soldats à bord avaient le grade de soldat et étaient déployés dans leurs bataillons. Ils volaient vers l’aéroport provincial de Jolo depuis Laguindingan, à environ 460 km (290 miles) au nord-est.

L’armée dans l’archipel tentaculaire des Philippines a mené une longue guerre contre les militants islamistes d’Abu Sayyaf et d’autres factions.

« Ils étaient censés nous rejoindre dans notre lutte contre le terrorisme », a déclaré le commandant William N. Gonzales de la Force opérationnelle interarmées Sulu.

L’aéroport de Jolo possède une piste de 1 200 mètres qui accueille généralement des vols civils à turbopropulseurs, mais parfois des vols militaires, selon un porte-parole de l’Autorité de l’aviation civile des Philippines.

L’île de Jolo, qui fait partie de l’archipel de Sulu, se trouve à environ 950 km (600 miles) au sud de la capitale, Manille.

L’avion Lockheed C-130H Hercules, immatriculé 5125, n’était arrivé que récemment aux Philippines.

Il s’agissait de l’un des deux avions fournis par le gouvernement américain par l’intermédiaire de la Defense Security Cooperation Agency, a annoncé un site Web du gouvernement en janvier. Il a cité un porte-parole de l’armée de l’air disant que l’avion augmenterait la capacité des missions de transport aérien lourd.

Le site Web C-130.net a déclaré que l’avion qui s’était écrasé avait volé pour la première fois en 1988. Le modèle est un bourreau de travail pour les forces armées du monde entier.

Les forces armées philippines ont un bilan inégal en matière de sécurité aérienne. Le mois dernier, un hélicoptère Black Hawk s’est écrasé lors d’une mission d’entraînement, tuant six personnes.

Un crash d’un C-130 de l’armée de l’air des Philippines en 1993 a fait 30 morts. Un accident de 2008 de la variante civile de l’avion Lockheed piloté par l’armée de l’air philippine a fait 11 morts, selon l’Aviation Safety Network.

Le pire accident d’avion du pays a été celui d’un Boeing 737 d’Air Philippines en 2000, qui a fait 131 morts.

