Crash d’un hélicoptère de l’IAF au Tamil Nadu : un regard sur d’autres accidents mortels dans l’histoire de l’aviation militaire indienne

Dans un accident mortel d’hélicoptère (deuxième dans l’histoire de l’aviation militaire), le premier chef d’état-major de la Défense (CDS) indien, le général Bipin Rawat, sa femme et d’autres ont été tués à Conoor, Nilgiri Hills, Tamil Nadu. Il y avait au total 14 passagers à bord du malheureux hélicoptère Mi-17V5 de l’Indian Air Force (IAF).

Dans l’histoire de l’aviation militaire, un accident aérien aussi grave s’est produit il y a 58 ans, le 22 novembre 1963, au cours duquel deux Lt Gens Daulat Singh et Bikram Singh ont été victimes. Les six officiers ont été perdus dans cet accident survenu dans le secteur de Poonch impliquant un hélicoptère Chetak.

Dans cet accident de 1963, les officiers qui étaient à bord étaient le lieutenant-général Daulat Singh, l’officier général commandant en chef, commandement ouest, le vice-maréchal de l’air EW Pinto, officier de l’air commandant, commandement ouest, le lieutenant-général Bikram Singh, officier général commandant, 15e Corps, Major-général KND Nanavati, Military Cross, officier général commandant, 25 Infantry Division, Brig SR Oberoi, Military Cross, Commandant, 93 Infantry Brigade, et Flight Lieutenant SS Sodhi.

L’accident d’aujourd’hui rappelle également l’accident du Devon de février 1952 qui s’est produit près de Lucknow, au cours duquel les hauts dirigeants de l’armée indienne auraient pu être anéantis. Il y avait deux futurs chefs – le lieutenant général SM Shrinagesh et le major général KS Thimayya qui faisaient partie des survivants. Le lieutenant-général SM Shrinagesh, qui était alors le commandement occidental du GOC-in-C et le major-général KS Thimayya, était le quartier-maître général et ils sont tous deux devenus chefs d’armée plus tard.

Selon certaines informations, le général Shrinagesh, dans l’une de ses notes personnelles, a mentionné qu’il revenait d’une conférence lorsque l’accident a eu lieu.

Outre lui, d’autres personnes à bord de ce vol comprenaient le major-général SPP Thorat (qui devint plus tard le GOC-in-C, Eastern Command, le major-général Mohinder Singh Chopra, le major-général Sardanand Singh et le brigadier Ajaib Singh.

Par chance, l’ADC du général Shrinagesh à l’époque était le capitaine K Sundarji, qui devint plus tard l’armée et avait cédé son siège au brigadier Ajaib Singh.

