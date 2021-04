Si les prix chutent sur un marché illiquide, combien de temps avant que quiconque ne s’en aperçoive?

Alors que les jetons fongibles échangés sur des bourses centralisées et décentralisées ont une transparence significative concernant les mouvements de prix, les jetons non fongibles peuvent être plus difficiles à suivre. En raison de leur nature illiquide, il peut être difficile d’évaluer le sentiment du marché global pour un projet – une dynamique qui a conduit un membre d’eGirl Capital, Mewny, à qualifier les plantages silencieux de corrections NFT.

J’aime vraiment le phrasé @ mewn21 du crash NFT comme un « crash silencieux » Pourquoi? sur les marchés liquides, vous pouvez voir les prix baisser chaque jour. dans les terres NFT, les vendeurs ont une «réaction du marché» plus lente. au lieu que les vendeurs ajustent les prix à la baisse tous les jours pendant un mois, il se peut que -80% « du jour au lendemain » – tuba (@ 0xtuba) 26 mars 2021

Dans un krach silencieux, les spéculateurs peuvent même ne pas se rendre compte que l’un d’entre eux est en cours – les acheteurs s’évaporent simplement et les vendeurs ne parviennent pas à déplacer leurs marchandises. Cependant, des paramètres tels que le «prix plancher» – le prix le plus bas auquel un NFT peut être acheté pour un projet particulier – ainsi que le volume total peuvent indiquer qu’un taureau se transforme en ours.

Il pourrait y avoir de mauvaises nouvelles à l’horizon pour les collectionneurs de NFT, car les signes indiquent un désagrément en cours.

CryptoPunks, parmi les projets NFT les plus anciens et les plus populaires pour les collectionneurs, a connu une baisse de plus de 40% du prix plancher à 14 ETH (environ 28000 $ au moment de la publication). La capitulation des prix a conduit à des histoires d’horreur en chaîne aujourd’hui, comme un spéculateur qui a vendu un Punk pour 16 ETH après l’avoir acheté pour 25,5, et un autre qui s’est vendu pour 27,99 après un achat de 42 ETH:

Punk 8282 acheté pour 27,99 ETH (57228,07 $ USD) par 0xd3e2e7 de 0x691b87. https://t.co/NnobRb079D #cryptopunks #ethereum pic.twitter.com/rhXwiDraz6 – CryptoPunks Bot (@cryptopunksbot) 3 avril 2021

Les CryptoPunks ne sont pas non plus le seul projet de haut niveau à subir une correction à grande échelle. Les données de evaluer.market montrent que le volume des ventes dans plusieurs catégories de prix pour NBA Top Shot a chuté précipitamment depuis le sommet du 22 février.

Un passionné de Top Shot semi-anon et autoproclamé, Jordan, qui a cartographié le ralentissement, indique deux populations spécifiques pour la forte baisse.

«Le marché a une tendance à la baisse depuis le 22 février. Il semble qu’il existe deux types de vendeurs. Premièrement, l’investisseur qui est arrivé tôt et qui veut encaisser avec un profit exponentiel. Deuxièmement, l’investisseur qui a acheté au sommet ou près du sommet et ne peut pas supporter de voir son investissement perdre de la valeur de jour en jour », a-t-il déclaré.

@topshotanalytix @economist @girldadNFT pour tous ceux qui souhaitent entrer dans TopShot en janvier au lieu de février. Eh bien … bienvenue en janvier. pic.twitter.com/IY1TslV8I0 – ☄️☄️☄️☄️ (@jfresshhh_) 3 avril 2021

Il est difficile d’observer la chute des prix planchers quel que soit le projet. Selon le site Web de suivi du marché Nonfungible, le recul affecte l’ensemble du marché: le nombre total de ventes, la valeur totale des ventes et les portefeuilles actifs sont tous en baisse sur une base de 7 et 30 jours.

Cependant, Jordan pense finalement que c’est un recul sain et à court terme.