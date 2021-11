Crashdïet revient avec un nouveau single ‘No Man’s Land’

Glam metal suédois/rockers sleaze CRASHDÏET récemment signé à Records de robot d’or et travaillent actuellement en studio sur leur sixième album, prévu pour début 2022. Le groupe vient de sortir un premier avant-goût de ce qui va arriver sous la forme d’un nouveau single, « No Man’s Land », qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques. « No Man’s Land » est également accompagné d’une musique que l’on peut voir ci-dessous.

« No Man’s Land » est la première nouvelle musique de CRASHDÏET depuis la sortie de 2019 « Rouiller » album. Le single est chanté avec une voix puissante et précise, entouré d’une basse puissante, de grosses côtelettes de guitare, d’une batterie solide et d’une production scintillante. « No Man’s Land » est une histoire de regarder vers l’intérieur et d’aller de l’avant, peu importe le prix.

« Rouiller » marqué CRASHDÏETpremier effort complet de avec le chanteur Gabriel Keyes, qui a rejoint le groupe en décembre 2017.

CRASHDÏET a été fondée à l’origine en 2000 par le regretté chanteur Dave Lepard et guitariste Marie Goore, mieux connu comme FANTÔME‘s Tobias Forge. Le premier album du groupe en 2005, « Reste dans Sleaze », a fait ses débuts au n ° 12 dans le pays d’origine du groupe, mais huit mois après sa sortie, le joueur de 25 ans lépard s’est suicidé. CRASHDÏET puis a recruté un chanteur finlandais H. Oliver Tordu (AMOUR IMPRÉVU) pour son deuxième album 2007, « La Révolution peu attrayante », mais après une tournée en soutien au LP, Tordu sorti du groupe. Le groupe a ensuite accueilli Simon-Cruz, qui est apparu sur les années 2010 « Génération Sauvage » (qui a atteint le n ° 3 en Suède) et 2013 « Le terrain de jeu sauvage » (qui a atteint le n ° 2) avant de quitter le groupe au milieu d’une tournée japonaise en 2015.

CRASHDÏET 2021 c’est :

Gabriel Keyes – voix



Martin doux – guitares



Pierre Londres – basse



Eric Jeune – tambours



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).