Cravate à un entre Calasancio et CD Comillas

25/04/2021 à 21:39 CEST

le Calasancio et le Guillemets a égalé un dans le duel organisé ce dimanche à L’étoile. le Calasancio est venu avec l’intention de récolter une autre victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 0-3 à Villegas. De la part de l’équipe visiteuse, le CD Comillas a remporté le Alberite à domicile 3-0 et auparavant, il a également fait à l’extérieur, contre le Atlético River Ebro par 2-3. Après le match, l’équipe de Logroño est huitième après la fin du duel, tandis que le Guillemets est cinquième.

Le jeu a commencé du bon pied pour lui CD Comillas, qui a ouvert le score avec un but de Ange del rio. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un résultat de 0-1.

Dans la deuxième période, l’équipe de Logroño a marqué un but, qui a mis les tables avec un but de Luxuriant à 62 minutes. Enfin, l’affrontement s’est terminé par un 1-1 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Calasancio a donné accès à petit enfant, Fernandez Oui Medrano pour Ba, Luxuriant Oui Pablo Santana, Pendant ce temps, il Guillemets a donné accès à Arza, Santolaya Oui Jadraque pour Saiz, Rodrigo Oui Étagère.

L’arbitre a décidé de mettre en garde neuf joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Garcia, Fernandez Oui Salvatierra et par le Guillemets réprimandé Bonilla, Rodrigo, blond, Uyarra, Arza Oui Javier.

Pour le moment, le Calasancio il obtient 17 points et le Guillemets avec 28 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Agoncillo, Pendant ce temps, il CD Comillas jouera contre lui Pradejon.

Fiche techniqueCalasancio:Iván, Londoño, Richard, Alvaro, Ba (Nieto, min 60), Lozano (Fernandez, min 69), Salvatierra, Sacristan, Alberto Ausejo, Garcia et Pablo Santana (Medrano, min 85)CD Comillas:Javier, Angel Del Rio, Lavilla, Garcia, Bonilla, Uyarra, Ivan Fernandez, Rubio, Balda (Jadraque, min 86), Saiz (Arza, min 73) et Rodrigo (Santolaya, min 77)Stade:L’étoileButs:Angel Del Rio (0-1, min.47) et Lozano (1-1, min.62)